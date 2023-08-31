ЛК. Раунд плей-офф. Чемпион Румынии остался без еврокубков

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенных на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в групповой этап Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей - 31-е августа. Вниманию читателей – результаты матчей с начала игрового дня до 20:30 включительно.

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Сепси" (Румыния) (первый матч – 2:2)

Голы:

ХИК (Финляндия) – "Фарул" (Румыния) 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Радулович 20, Радулович 70

Румыны очень досадно проиграли это противостояние – после победы в первой серии. И это угроза для страны вообще остаться ни с чем осенью. Также этот результат не очень выгоден для перспектив "Днепра-1" на третью корзину Лиги конференций. Но "Днепру-1" сначала нужно пройти "Спартак" из Трнавы.

"Брейдаблик" (Исландия) – "Струга" (Румыния) (первый матч – 1:0)

Голы:

АПОЕЛ (Кипр) – "Гент" (Бельгия) (первый матч – 0:2)

Голы:

"Бранн" (Норвегия) – АЗ (Нидерланды) (первый матч – 1:1)

Голы:

"Виктория" (Чехия) – "Тобол" (Казахстан) (первый матч – 2:1)

Голы:

"Твенте" (Нидерланды) – "Фенербахче" (Турция) (первый матч – 1:5)

Голы:

ПАОК (Греция) – "Хартс" (Шотландия) (первый матч – 2:1)

Голы: