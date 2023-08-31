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Без Ярмоленко, но с Поповым и Ванатом. Стартовые составы команд на матч Бешикташ - Динамо
Стартовые состав команд
fcdynamo.com
Сегодня, 31 августа, "
Матч начнется в 21:00, уже известны стартовые составы команд.
Бешикташ: Гюнок, Уйсал, Розье, Колли, Онур Булут, Салих Учан, Фернандеш, Хаджиахметович, Рашица, Мулека, Абубакар
Запасные: Эрсин Дестаноглу, Утку Ювакуран, Ребич, Дженк Тосун, Окслейд-Чемберлен, Демир Тыкназ, Зайнутдинов, Картал Йылмаз, Эмирхан Делибаш, Огузхан Акгюн, Онана, Умут Мераш
Динамо: Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Волошин, Буяльский, Ванат
Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Биловар, Рамадани, Андриевский, Шепелев, Царенко, Бражко, Диалло, Бенито, Пэррис.
Напомним, что UA-Футбол проведет
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