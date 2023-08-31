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Без Ярмоленко, но с Поповым и Ванатом. Стартовые составы команд на матч Бешикташ - Динамо

Лига конференций
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Стартовые состав команд

Без Ярмоленко, но с Поповым и Ванатом. Стартовые составы команд на матч Бешикташ - Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 31 августа, "Динамо" в Турции проведет свой выездной, ответный матч Лиги конференций против турецкого "Бешикташа". Первый поединок завершился победой турецкой команды 3:2.

Матч начнется в 21:00, уже известны стартовые составы команд.

Бешикташ: Гюнок, Уйсал, Розье, Колли, Онур Булут, Салих Учан, Фернандеш, Хаджиахметович, Рашица, Мулека, Абубакар

Запасные: Эрсин Дестаноглу, Утку Ювакуран, Ребич, Дженк Тосун, Окслейд-Чемберлен, Демир Тыкназ, Зайнутдинов, Картал Йылмаз, Эмирхан Делибаш, Огузхан Акгюн, Онана, Умут Мераш

Динамо: Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Волошин, Буяльский, Ванат

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Биловар, Рамадани, Андриевский, Шепелев, Царенко, Бражко, Диалло, Бенито, Пэррис.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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