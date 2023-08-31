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Битва за группу Лиги конференций. Стартовые составы на матч Днепр-1 - Спартак
Стартовые составы команд
scdnipro1.com.ua
Сегодня, 31 августа, "Днепр-1" в Словакии проведет свой ответный, условно домашний матч
Матч начнется в 21:00, уже известны стартовые составы команд.
Днепр-1: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сваток , Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Билл, Леднев, Гуцуляк.
Запасные: Волынец, Макс Валеф, Пурита, Горин, Филиппов, Горбунов, Бланко, Кивинда, Танчик, Пасич, Пирес
Спартак: Такач, Штетина, Горосито, Микович, Коштрна, Коша, Зелькович, Даниэл, Баинович, Офори, Ристовски
Запасные: Вантруба, Компан-Брезник, Прохазка, Азанго, Уйлаки, Пенья, Паур, Шулек, Осени, Буката
Напомним, что UA-Футбол проведет
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