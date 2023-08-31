  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Битва за группу Лиги конференций. Стартовые составы на матч Днепр-1 - Спартак
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Битва за группу Лиги конференций. Стартовые составы на матч Днепр-1 - Спартак

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Битва за группу Лиги конференций. Стартовые составы на матч Днепр-1 - Спартак

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Сегодня, 31 августа, "Днепр-1" в Словакии проведет свой ответный, условно домашний матч Лиги конференций против "Спартака" из Трнавы. Первый поединок завершился вничью 1:1.

Матч начнется в 21:00, уже известны стартовые составы команд.

Днепр-1: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сваток , Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Билл, Леднев, Гуцуляк.

Запасные: Волынец, Макс Валеф, Пурита, Горин, Филиппов, Горбунов, Бланко, Кивинда, Танчик, Пасич, Пирес

Спартак: Такач, Штетина, Горосито, Микович, Коштрна, Коша, Зелькович, Даниэл, Баинович, Офори, Ристовски

Запасные: Вантруба, Компан-Брезник, Прохазка, Азанго, Уйлаки, Пенья, Паур, Шулек, Осени, Буката

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Старая песня. Днепр-1 снова пропустил быстрый гол. ВИДЕО
yellow-arrow
ЛК. Раунд плей-офф. Чемпион Румынии остался без еврокубков
yellow-arrow
Турецкие счеты Луческу. Текстовый онлайн матча Лиги конференций Бешикташ - Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде