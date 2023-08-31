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ЛК. Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2. Конец истории

Лига конференций
(1 голосов)

Вылет еще одной украинской команды из еврокубков

ЛК. Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2. Конец истории

Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций. СК “Днепр-1” проделал полный путь в квалификационных турнирах, чтобы окончательно вылететь в последний день лета и остаться без еврокубковой осени.

Лига конференций, плей-офф, ответный матч. Кошице, “Кошицкая футбольная арена”

“Днепр-1” – “Спартак” 1:2 (первый матч 1:1)

Голы: Горосито 61 (авт.) – Даниэль 3, Буката 106

“Днепр-1”: Кинарейкин – Мирошниченко (Танчик 119), Сваток, Кравец, Каплиенко (Горбунов 46) – Бабенко – Леднев (Бланко 46), Рубчинский (Горин 101), Пихаленок, Билл (Филиппов 77) – Гуцуляк

“Спартак”: Такач – Микович, Горосито, Штетина, Коштрна (Шулек 46) – Зелькович, Коша (Паур 106) – Даниэль (Уджлаки 120+3), Байнович (Буката 91), Офори (Прохазка 113) – Ристовски (Азанго 91)

Предупреждения: Бланко 82, Горин 103, Горин 108 – Шулек 63

Удаления: Бабенко 99, Горин 108

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В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (6)
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Kaiso Vegas
31.08.2023 в 23:44
Хто знає, як називається вид спорту у який грає СК Дніпро-1? Схоже на легку атлетику с елементами бойових мистецтв, але не певен…
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alex.belogubko (одесса)
31.08.2023 в 23:44
Ворскла -ДК-Днепр кто следующий созрезаточется на играх в дворовом УПЛ ---противно смотреть на эти игры позорнеки
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Romerik (YNWA)
31.08.2023 в 23:43
Кривоногі дегенерати мають бути розформовані. За гру та за мутки свого власника. Афера недоклуб, яка позорить наш футбол
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Грязный Гаррик (C)
31.08.2023 в 23:38
Сколько «мавиков» можно было купить на зп этих бездарей...Каждую игру у них 1-2 удаления...Сколько еще матчей нужно Филлипову для забития гола?Продали за 3 млн Довбика?Стали сильнее...Как уже этот фарс надоел...ПОЗОР...Вспоминаю Днепр-86 своей молодости и этот бред...
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Kaiso Vegas
31.08.2023 в 23:48
С Філіповим взагалі прикол: у травматології є таке поняття як «фантомні болі», так ось після відходу Довбика по грі Дніпра-1 складається враження, що у них фантомні болі у області форварда: досі відчувають там Довбика
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Моуринью (Днепропетровск)
31.08.2023 в 23:38
Разрушить команду за 2 месяца, надо уметь.
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