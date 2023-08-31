ЛК. Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2. Конец истории

Сколько «мавиков» можно было купить на зп этих бездарей...Каждую игру у них 1-2 удаления...Сколько еще матчей нужно Филлипову для забития гола?Продали за 3 млн Довбика?Стали сильнее...Как уже этот фарс надоел...ПОЗОР...Вспоминаю Днепр-86 своей молодости и этот бред...