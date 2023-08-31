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ЛК. Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2. Конец истории
Вылет еще одной украинской команды из еврокубков
Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий
Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций. СК “Днепр-1” проделал полный путь в квалификационных турнирах, чтобы окончательно вылететь в последний день лета и остаться без еврокубковой осени.
Лига конференций, плей-офф, ответный матч. Кошице, “Кошицкая футбольная арена”
“Днепр-1” – “Спартак” 1:2 (первый матч 1:1)
Голы: Горосито 61 (авт.) – Даниэль 3, Буката 106
“Днепр-1”: Кинарейкин – Мирошниченко (Танчик 119), Сваток, Кравец, Каплиенко (Горбунов 46) – Бабенко – Леднев (Бланко 46), Рубчинский (Горин 101), Пихаленок, Билл (Филиппов 77) – Гуцуляк
“Спартак”: Такач – Микович, Горосито, Штетина, Коштрна (Шулек 46) – Зелькович, Коша (Паур 106) – Даниэль (Уджлаки 120+3), Байнович (Буката 91), Офори (Прохазка 113) – Ристовски (Азанго 91)
Предупреждения: Бланко 82, Горин 103, Горин 108 – Шулек 63
Удаления: Бабенко 99, Горин 108
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