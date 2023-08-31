Старая песня. Днепр-1 снова пропустил быстрый гол. ВИДЕО

"Днепр-1" плохо начал ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Украинская команда активно пошла вперед, заработала стандарты, но пропустила стремительную контратаку.

Словаки этим пользовались. Эрик Даниэль использовал передачу Миковича, обыграл Рубчинского и спокойно пробил мимо Кинарейкина.

1:2 по сумме двух матчей не в пользу "Днепра-1".