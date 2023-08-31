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Старая песня. Днепр-1 снова пропустил быстрый гол. ВИДЕО

Лига конференций
(1 голосов)

Уже на третьей минуте

Старая песня. Днепр-1 снова пропустил быстрый гол. ВИДЕО

Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" плохо начал ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Украинская команда активно пошла вперед, заработала стандарты, но пропустила стремительную контратаку.

Словаки этим пользовались. Эрик Даниэль использовал передачу Миковича, обыграл Рубчинского и спокойно пробил мимо Кинарейкина.

1:2 по сумме двух матчей не в пользу "Днепра-1".

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В статье: СК Днепр-1
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