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Старая песня. Днепр-1 снова пропустил быстрый гол. ВИДЕО
Уже на третьей минуте
Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий
"Днепр-1" плохо начал ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Украинская команда активно пошла вперед, заработала стандарты, но пропустила стремительную контратаку.
Словаки этим пользовались. Эрик Даниэль использовал передачу Миковича, обыграл Рубчинского и спокойно пробил мимо Кинарейкина.
1:2 по сумме двух матчей не в пользу "Днепра-1".
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