ЛК. Яремчук вне заявки, вылет белорусского гранда, камбэк Фиорентины

Состоялись ответные матчи финального квалификационного раунда Лиги конференций. Победители противостояний вышли в групповой этап, аутсайдеры попрощались с третьим по значимости клубным европейским турниром. И еврокубками в целом.

Детальные тексты о матчах украинских грандов читайте по ссылкам:

"Бешикташ" – "Динамо" 1:0 (первый поединок – 3:2 в пользу турков)

СК "Днепр-1" – "Спартак Трнава" 1:2 (первый поединок – 1:1)

"БАТЭ" (Беларусь) – "Балкани" (Косово) 1:0

Первый матч – 4:1 в пользу "Балкани"

Гол: Концевой (30)

Команда из Косово решила все вопросы еще на прошлой неделе у себя дома. Да, гости немного расслабились и пропустили, но в целом они контролировали события и включались только в нужные моменты.

"Партизани" (Албания) – "Астана" (Казахстан) 1:1

Первый матч – 1:0 в пользу "Астаны"

Голы: Бинтсоука (25) – Томасов (46)

Казахи пропустили в середине первого тайма, а уже по выходу из раздевалки отыгрались и вернули преимущество в один гол в рамках двухматчевой дуэли. Сохранить нужные цифры на табло у "Астаны" получилось.

"Ференцварош" (Венгрия) – "Жальгирис" (Литва) 3:0

Первый матч – 4:0 в пользу венгров

Голы: Траоре (4, 48), Варга (48)

Без шансов для литовцев как в первом поединке, так и во втором. Увидим "Ференцварош" в группе.

"Фиорентина" (Италия) – "Рапид" (Австрия) 2:0

Первый матч – 1:0 в пользу "Рапида"

Голы: Гонсалес (59; 89 с пенальти)

Итальянцы проиграли на выезде, однако на Апеннинах склонили чашу весов на свою сторону. Гонсалес – красавец, дубль в активе Николаса. Хозяева были лучше по всем показателям.

"Целье" (Словения) – "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) 1:1

Первый матч – 4:1 в пользу израильтян

Голы: Матко (12) – Каниховский (50)

Команда из Тель-Авива определила исход противостояния еще в Израиле. Как бы ни старался "Целье", больше ничьи выжать не удалось.

"Айнтрахт" (Германия) – "Левски" (Болгария) 2:0

Первый матч – 1:1

Голы: Нганкам (79), Скири (86)

Дожали. Казалось бы, дело катится к дополнительно времени, но немцы за 7 минут забили два гола, хотя хватило бы даже одного. "Левски" к такому не был готов.

"Брюгге" (Бельгия) – "Осасуна" (Испания) 2:2

Первый матч – 2:1 в пользу "Брюгге"

Голы: Тьяго (73), Сков Ольсен (76) – Мохика (27), Будимир (53)

Роман Яремчук даже не попал в заявку на поединок. Правда, "Брюгге" справился и без него. Тем не менее, хозяевам пришлось отыгрываться. За несколько минут в середине второго тайма бельгийцы сравняли счет и прошли дальше.