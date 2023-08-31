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ЛК. Яремчук вне заявки, вылет белорусского гранда, камбэк Фиорентины
Расскажем о поединках, которые стартовали в 21:00, 21:30 и 21:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
Состоялись ответные матчи финального квалификационного раунда Лиги конференций. Победители противостояний вышли в групповой этап, аутсайдеры попрощались с третьим по значимости клубным европейским турниром. И еврокубками в целом.
Детальные тексты о матчах украинских грандов читайте по ссылкам:
"Бешикташ" – "Динамо" 1:0 (первый поединок – 3:2 в пользу турков)
СК "Днепр-1" – "Спартак Трнава" 1:2 (первый поединок – 1:1)
"БАТЭ" (Беларусь) – "Балкани" (Косово) 1:0
Первый матч – 4:1 в пользу "Балкани"
Гол: Концевой (30)
Команда из Косово решила все вопросы еще на прошлой неделе у себя дома. Да, гости немного расслабились и пропустили, но в целом они контролировали события и включались только в нужные моменты.
"Партизани" (Албания) – "Астана" (Казахстан) 1:1
Первый матч – 1:0 в пользу "Астаны"
Голы: Бинтсоука (25) – Томасов (46)
Казахи пропустили в середине первого тайма, а уже по выходу из раздевалки отыгрались и вернули преимущество в один гол в рамках двухматчевой дуэли. Сохранить нужные цифры на табло у "Астаны" получилось.
"Ференцварош" (Венгрия) – "Жальгирис" (Литва) 3:0
Первый матч – 4:0 в пользу венгров
Голы: Траоре (4, 48), Варга (48)
Без шансов для литовцев как в первом поединке, так и во втором. Увидим "Ференцварош" в группе.
"Фиорентина" (Италия) – "Рапид" (Австрия) 2:0
Первый матч – 1:0 в пользу "Рапида"
Голы: Гонсалес (59; 89 с пенальти)
Итальянцы проиграли на выезде, однако на Апеннинах склонили чашу весов на свою сторону. Гонсалес – красавец, дубль в активе Николаса. Хозяева были лучше по всем показателям.
"Целье" (Словения) – "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) 1:1
Первый матч – 4:1 в пользу израильтян
Голы: Матко (12) – Каниховский (50)
Команда из Тель-Авива определила исход противостояния еще в Израиле. Как бы ни старался "Целье", больше ничьи выжать не удалось.
"Айнтрахт" (Германия) – "Левски" (Болгария) 2:0
Первый матч – 1:1
Голы: Нганкам (79), Скири (86)
Дожали. Казалось бы, дело катится к дополнительно времени, но немцы за 7 минут забили два гола, хотя хватило бы даже одного. "Левски" к такому не был готов.
"Брюгге" (Бельгия) – "Осасуна" (Испания) 2:2
Первый матч – 2:1 в пользу "Брюгге"
Голы: Тьяго (73), Сков Ольсен (76) – Мохика (27), Будимир (53)
Роман Яремчук даже не попал в заявку на поединок. Правда, "Брюгге" справился и без него. Тем не менее, хозяевам пришлось отыгрываться. За несколько минут в середине второго тайма бельгийцы сравняли счет и прошли дальше.
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