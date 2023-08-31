Заря сыграет в группе Лиги конференций

Луганская "Заря" в квалификации Лиги Европы не смогла пройти пражскую "Славию".

Луганчане проиграли на выезде 0:2, а во втором матче долгое время вели со счетом 2:0, но все-таки пропустили в концовке. 2:1 и 2:3 общий счет в пользу "Славии".

Таким образом, "Заря" опускается в Лигу конференций, где будет играть в групповом раунде турнира.

Жеребьевка группового раунда пройдет в Монако в пятницу 1 сентября и начнется в 15:30.