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Заря сыграет в группе Лиги конференций

Лига конференций
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Жеребьевка в пятницу, 1 сентября

Заря сыграет в группе Лиги конференций

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Луганская "Заря" в квалификации Лиги Европы не смогла пройти пражскую "Славию".

Луганчане проиграли на выезде 0:2, а во втором матче долгое время вели со счетом 2:0, но все-таки пропустили в концовке. 2:1 и 2:3 общий счет в пользу "Славии".

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Таким образом, "Заря" опускается в Лигу конференций, где будет играть в групповом раунде турнира.

Жеребьевка группового раунда пройдет в Монако в пятницу 1 сентября и начнется в 15:30.

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В статье: Заря (Луганск)
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