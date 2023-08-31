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Бешикташ – Динамо. 1:0. Отставание увеличивается вдвое
Бущан только провожал удар глазами
Фото: twitter.com/Besiktas
"Динамо" Киев пропускает в начале второго тайма ответной встречи с "Бешикташем". Венсан Абубакар выводит свою команду вперед.
Это ответный поединок плей-офф квалификации Лиги конференций. Если "Динамо" вылетит, клуб останется без еврокубков на следующий сезон.
Венсан Абубакар мощно пробил с границ штрафной и мяч оказался в сетке ворот. Бущан только провожал летящий мяч взглядом.
52' Венсан Абубакар – 1:0.
Первый матч закончился со счетом 3:2 в пользу "Бешикташа".
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