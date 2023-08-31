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Бешикташ – Динамо. 1:0. Отставание увеличивается вдвое

Лига конференций
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Бущан только провожал удар глазами

Бешикташ – Динамо. 1:0. Отставание увеличивается вдвое

Фото: twitter.com/Besiktas

Новина українською

"Динамо" Киев пропускает в начале второго тайма ответной встречи с "Бешикташем". Венсан Абубакар выводит свою команду вперед.

Это ответный поединок плей-офф квалификации Лиги конференций. Если "Динамо" вылетит, клуб останется без еврокубков на следующий сезон.

Венсан Абубакар мощно пробил с границ штрафной и мяч оказался в сетке ворот. Бущан только провожал летящий мяч взглядом.

52' Венсан Абубакар – 1:0.

Первый матч закончился со счетом 3:2 в пользу "Бешикташа".

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Лига конференций
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