Бешикташ – Динамо. 1:0. Отставание увеличивается вдвое

"Динамо" Киев пропускает в начале второго тайма ответной встречи с "Бешикташем". Венсан Абубакар выводит свою команду вперед.

Это ответный поединок плей-офф квалификации Лиги конференций. Если "Динамо" вылетит, клуб останется без еврокубков на следующий сезон.

Венсан Абубакар мощно пробил с границ штрафной и мяч оказался в сетке ворот. Бущан только провожал летящий мяч взглядом.

52' Венсан Абубакар – 1:0.

Первый матч закончился со счетом 3:2 в пользу "Бешикташа".