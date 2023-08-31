Днепр-1 не сможет - Спартак поможет. Словаки забили сами себе отличный автогол. ВИДЕО

"Днепр-1" в ответном матче квалификации Лиги конференций со "Спартаком" из Трнавы пропустил уже на 3-й минуте и долго и нудно пытался отыграться.

В атаке у днепрян не очень получалось, но во втором тайме помог соперник – на 60-й минуте после навеса с фланга Горосито отлично пробил под перекладину.

1:1 в матче и 2:2 по сумме двух поединков.