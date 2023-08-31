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Днепр-1 не сможет - Спартак поможет. Словаки забили сами себе отличный автогол. ВИДЕО

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Пока что ничья по всем параметрам

Днепр-1 не сможет - Спартак поможет. Словаки забили сами себе отличный автогол. ВИДЕО

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" в ответном матче квалификации Лиги конференций со "Спартаком" из Трнавы пропустил уже на 3-й минуте и долго и нудно пытался отыграться.

В атаке у днепрян не очень получалось, но во втором тайме помог соперник – на 60-й минуте после навеса с фланга Горосито отлично пробил под перекладину.

1:1 в матче и 2:2 по сумме двух поединков.

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В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.08.2023 в 22:57
Nice gool)
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