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Днепр-1 не сможет - Спартак поможет. Словаки забили сами себе отличный автогол. ВИДЕО
Пока что ничья по всем параметрам
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" в ответном матче квалификации Лиги конференций со "Спартаком" из Трнавы пропустил уже на 3-й минуте и долго и нудно пытался отыграться.
В атаке у днепрян не очень получалось, но во втором тайме помог соперник – на 60-й минуте после навеса с фланга Горосито отлично пробил под перекладину.
1:1 в матче и 2:2 по сумме двух поединков.
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31.08.2023 в 22:57
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