Лига Конференций. Бешикташ - Динамо 1:0. Мусорное время

Лига Конференций. Плей-офф. Ответный матч

Стамбул. "Бешикташ Парк"

"Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:0 (общий счет - 4:2)

Гол: Абубакар 52

"Бешикташ": Гюнок, Булут, Колли, Уйсал, Розье, Учан (Окслейд-Чемберлен 89), Хаджиахметович, Жедсон, Рашица (Зайнутдинов 75), Абубакар (Тосун 81), Мулека (Ребич 75)

"Динамо": Бущан, Тымчик (Бенито 90), Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук (Бражко 85), Шапаренко (Андриевский 76), Буяльский, Караваев, Ванат, Волошин (Диалло 77)

Предупреждения: Булут 33, Колли 34, Абубакар 53, Розье 58, Мулека 72 - Шапаренко 30, Сидорчук 40, Попов 48

Главный арбитр: Жоау Педру Пинейру (Португалия)

В баскетболе распространен термин Garbage Time - Мусорное Время. Когда одна из команд ведёт с разницей примерно в 20 очков и более за несколько минут до конца, обе лишь желают добрести до финальной сирены. Они ещё и вынуждены поочерёдно владеть мячом с временным ограничением. В футболе таких ограничений нет. Но в целом после 52-ой минуты сегодня в Стамбуле возникало ощущение мусорного времени. Со стороны "Динамо".

Можно заявить, что в первом тайме киевляне пытались отыграться, ликвидировать отставание после драматичного первого матча. Просто делали это ответственно, постепенно. Мирча Луческу постоянно говорил о бешеных местных болельщиках, называл первые 15 минут ответного матча критическими. Их удалось выдержать без пропущенных. Как и весь тайм. Тем более, что хозяева и не пытались особо давить. Они вышли удерживать преимущество.

В самом дебюте Мулека пробивал головой в упор. Бущан отбил. Вингер хозяев вскоре попробовал вновь. Попал в своего. Он же метров с 18-ти закрутил в стойку. А "Динамо" в первом тайме в створ ворот не попадало. Но в целом сохраняло структуру. В вязкой битве с большим числом фонов и жёлтыми карточками оно действовало практически наравне. Оставляя надежду, что добавит и наконец-то проявит себя и в атаке во втором тайме.

Но вот второй тайм уже был совсем иным. Хотя штрафной удар Учана, отбитый Бущаном, попадал в канву первого. Волошин и Ванат даже создали момент, получив длинный заброс. Второй просто не сумел укротить мяч в центре штрафной. Но вскоре. Абубакар подхватил мяч метрах в 18-ти от ворот, издевательски пофинтил в окружении троих и забил. На чем интрига закончилась.

Мулека ещё замыкал прострел метров с семи выше. Выше пробил и Абубакар в контратаке. Тымчик подарил мяч Булуту и Мулеке, но тогда отбил Бущан. Ребич вывел Зайнутдинова в центре штрафной, и тому не хватило силы удара. А "Динамо"? Луческу выпустил форварда Бенито вместо защитника Тымчика на 90-ой минуте. Будто в насмешку над собой и своей командой. Завершившей матч с 1:7 по ударам в створ и 6:19 по ударам по воротам вообще.

Первый матч "Динамо", несмотря на поражение, оставил немало поводов для оптимизма. Атака и смелость в целом понравились, оборона "Бешикташа" подводила. К ответному турки потеряли защитников стартового состава Масуаку и Амартея и обнажили бардак в клубе, грозящий всему руководству уходом. Тем не менее, киевляне даже не пытались напрячь соперника. Пытались держать 0:0, но после пропущенного просто развалились.

Во второй раз из девяти противостояний "Динамо" вылетает от турецкого соперника. В первом случае это также был "Бешикташ". Ещё и под руководством Луческу. Тогда Мирча был моложе, свежее и полон идей. Впервые с сезона 2005/2006 "Динамо" остаётся без группового турнира Еврокубков. Тогда вылет от "Туна" был больнее, да и сейчас один раунд прошли. Но общие тенденции команды и клуба таковы, что такая неудача не удивляет.