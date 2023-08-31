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Лига Конференций. Бешикташ - Динамо 1:0. Мусорное время

Лига конференций
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(1 голосов)

Киевляне впервые без группового турнира Еврокубков с 2005-го года

Лига Конференций. Бешикташ - Динамо 1:0. Мусорное время

Фото: twitter.com/Besiktas

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. Плей-офф. Ответный матч

Стамбул. "Бешикташ Парк"

"Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:0 (общий счет - 4:2)

Гол: Абубакар 52

"Бешикташ": Гюнок, Булут, Колли, Уйсал, Розье, Учан (Окслейд-Чемберлен 89), Хаджиахметович, Жедсон, Рашица (Зайнутдинов 75), Абубакар (Тосун 81), Мулека (Ребич 75)

"Динамо": Бущан, Тымчик (Бенито 90), Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук (Бражко 85), Шапаренко (Андриевский 76), Буяльский, Караваев, Ванат, Волошин (Диалло 77)

Предупреждения: Булут 33, Колли 34, Абубакар 53, Розье 58, Мулека 72 - Шапаренко 30, Сидорчук 40, Попов 48

Главный арбитр: Жоау Педру Пинейру (Португалия)

В баскетболе распространен термин Garbage Time - Мусорное Время. Когда одна из команд ведёт с разницей примерно в 20 очков и более за несколько минут до конца, обе лишь желают добрести до финальной сирены. Они ещё и вынуждены поочерёдно владеть мячом с временным ограничением. В футболе таких ограничений нет. Но в целом после 52-ой минуты сегодня в Стамбуле возникало ощущение мусорного времени. Со стороны "Динамо".

Можно заявить, что в первом тайме киевляне пытались отыграться, ликвидировать отставание после драматичного первого матча. Просто делали это ответственно, постепенно. Мирча Луческу постоянно говорил о бешеных местных болельщиках, называл первые 15 минут ответного матча критическими. Их удалось выдержать без пропущенных. Как и весь тайм. Тем более, что хозяева и не пытались особо давить. Они вышли удерживать преимущество.

В самом дебюте Мулека пробивал головой в упор. Бущан отбил. Вингер хозяев вскоре попробовал вновь. Попал в своего. Он же метров с 18-ти закрутил в стойку. А "Динамо" в первом тайме в створ ворот не попадало. Но в целом сохраняло структуру. В вязкой битве с большим числом фонов и жёлтыми карточками оно действовало практически наравне. Оставляя надежду, что добавит и наконец-то проявит себя и в атаке во втором тайме.

Но вот второй тайм уже был совсем иным. Хотя штрафной удар Учана, отбитый Бущаном, попадал в канву первого. Волошин и Ванат даже создали момент, получив длинный заброс. Второй просто не сумел укротить мяч в центре штрафной. Но вскоре. Абубакар подхватил мяч метрах в 18-ти от ворот, издевательски пофинтил в окружении троих и забил. На чем интрига закончилась.

Мулека ещё замыкал прострел метров с семи выше. Выше пробил и Абубакар в контратаке. Тымчик подарил мяч Булуту и Мулеке, но тогда отбил Бущан. Ребич вывел Зайнутдинова в центре штрафной, и тому не хватило силы удара. А "Динамо"? Луческу выпустил форварда Бенито вместо защитника Тымчика на 90-ой минуте. Будто в насмешку над собой и своей командой. Завершившей матч с 1:7 по ударам в створ и 6:19 по ударам по воротам вообще.

Первый матч "Динамо", несмотря на поражение, оставил немало поводов для оптимизма. Атака и смелость в целом понравились, оборона "Бешикташа" подводила. К ответному турки потеряли защитников стартового состава Масуаку и Амартея и обнажили бардак в клубе, грозящий всему руководству уходом. Тем не менее,   киевляне даже не пытались напрячь соперника. Пытались держать 0:0, но после пропущенного просто развалились.

Во второй раз из девяти противостояний "Динамо" вылетает от турецкого соперника. В первом случае это также был "Бешикташ". Ещё и под руководством Луческу. Тогда Мирча был моложе, свежее и полон идей. Впервые с сезона 2005/2006 "Динамо" остаётся без группового турнира Еврокубков. Тогда вылет от "Туна" был больнее, да и сейчас один раунд прошли. Но общие тенденции команды и клуба таковы, что такая неудача не удивляет.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Лига конференций
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Комментарии (16)
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osadob07 (жмеринка)
31.08.2023 в 23:48
шановні адепти цього божевілля як ДК за що ви ставите мінуси ?
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0
-1
Зритель (Харьков)
31.08.2023 в 23:43
Нажаль, я практично вгадав всі результати кваліфікації єврокубків. Вгадав, що одразу вилетить Ворскла. Вгадав, що Дніпро-1 вилетить послідовно з трьох єврокубків. Вгадав, що Заря вилетить в Лігу Конференцій. Єдине, що я не вгадав - Динамо, хоч по пенальті, але пройшло Аріс. Динамо - молодець
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
31.08.2023 в 23:30
Після першої гри з турками я писав у коментах, що "Динамо" нема ніякого сенсу виходити в групу ЛК, бо за це грошей не буде, а будуть 6 додаткових багатогодинних автобусних подорожей, тому краще програти і сконцентруватися на ЧУ. Мабуть, кияни прочитали мій коментар і погодились, тому що чим пояснити відмову від активної гри після пропущеного м'яча? Чим пояснити відсутність замін для пожвавлення гри? А от головні суперники киян в ЧУ - "Шахтар", отримають і гроші, і автобусні подорожі. Напевно, украхнські футбольні судді теж отримають якусь долю від 40 лимонів, зароблених "Шахтарем", що буде надійною інвестицією в результати "Шахтаря" в іграх ЧУ. Такі справи...
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+1
0
osadob07 (жмеринка)
31.08.2023 в 23:41
а ну да,пуйло взагалі у тихому шоці.Це така собі многоходовочка від ДК,щоб зосередитись на ЧУ.
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0
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
31.08.2023 в 23:28
На кого з цих... еемм... футболістів, скажімо так, розраховувати у Збірній? Це ж... ну рівень середняка сьогоднішньої УПЛ.
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0
-2
osadob07 (жмеринка)
31.08.2023 в 23:27
ви не повірете ,але наступного року і через три роки оця купа вилупків також само будуть штурмувати ЛК, і скаржитись на тяжкий переізд.Ну не вмієте ви грати ,дайте нехай інші спробують.Але в страні,як і у футболі процвітає корупція .
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0
-4
gulfstream
31.08.2023 в 23:34
Дніпро-1 спробував) У 3х турнірах протягом одного місяця)
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+3
0
vlotko (Броди)
31.08.2023 в 23:48
" дайте нехай інші спробують. ", дозвольте спитати - хто ті інші?
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0
0
osadob07 (жмеринка)
31.08.2023 в 23:51
тобто те що ми зараз бачимо це пік майстерності? Крім них нікого не існує,взагалі
0
0
Romerik (YNWA)
31.08.2023 в 23:23
Да пофіг. Якби це був якийсь умовний жалгіріс, було б обідно. А попався один з найгірших жеребів, які могли випасти. Ну програли і шо Ніхто особливо і не чекав проходу, знаючи, що в обороні шапіто робиться. А програли ще й з мінімальним рахунком. Буває
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+1
0
Консул (Звягель )
31.08.2023 в 23:09
Сирьожа наше все !
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+1
0
Грязный Гаррик (C)
31.08.2023 в 23:05
Попов это просто кошмар...продайте его в хоть за мешок семечек
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+3
-1
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2023 в 23:23
Ты зачем обесцениваешь этот полезный и питательный продукт, да еще и целый мешок?
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0
-3
avatar
scorpius (Ck)
31.08.2023 в 22:58
Удалось повторить достижение великого Буряка...
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+2
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.08.2023 в 22:56
Я не зрозумів, що, Динамо в Лігу чемпіонів не попало?...)))
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+1
-5
диментий с кремня (кременчуг)
31.08.2023 в 23:03
Динамо попало в коровью лепешку..Хорошо бы чтобы Суркисы избавились от команды-полная деградация
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+1
-3

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