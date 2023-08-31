Динамо впервые за 18 лет осталось без группы еврокубков

Киевское "Динамо" не смогло пробиться в группу Лиги конференций, дважды проиграв в плей-офф раунде турецкому "Бешикташу" (2:3 и 0:1).

Таким образом киевский клуб прекратил выступления в еврокубках сезона 2023/24.

Киевляне не сыграют в групповом этапе еврокубков впервые с сезона 2005/06, когда вылетели от швейцарского "Туна" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов – 0:1, 2:2.