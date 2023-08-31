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Динамо впервые за 18 лет осталось без группы еврокубков
Все очень плохо
Киевское "Динамо" не смогло пробиться в группу Лиги конференций, дважды проиграв в плей-офф раунде турецкому "Бешикташу" (2:3 и 0:1).
Таким образом киевский клуб прекратил выступления в еврокубках сезона 2023/24.
Киевляне не сыграют в групповом этапе еврокубков впервые с сезона 2005/06, когда вылетели от швейцарского "Туна" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов – 0:1, 2:2.
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.08.2023 в 23:30
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vlotko (Броди)
31.08.2023 в 23:42
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