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Динамо впервые за 18 лет осталось без группы еврокубков

Лига конференций
(1 голосов)

Все очень плохо

Динамо впервые за 18 лет осталось без группы еврокубков

Новина українською

Киевское "Динамо" не смогло пробиться в группу Лиги конференций, дважды проиграв в плей-офф раунде турецкому "Бешикташу" (2:3 и 0:1).

Таким образом киевский клуб прекратил выступления в еврокубках сезона 2023/24.

Киевляне не сыграют в групповом этапе еврокубков впервые с сезона 2005/06, когда вылетели от швейцарского "Туна" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов – 0:1, 2:2.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.08.2023 в 23:30
З почином...Коли з'явиться новий Лобановський?.….
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0
-1
vlotko (Броди)
31.08.2023 в 23:42
Вірніше треба писати: коли з'явиться грошовитий власник, яки зможе придбати необхідних футболістів на проблемні позиції. З таким складом сам Гвардіола в компанії з Анчелотті не досягнуть успіху.
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