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Луческу: Игроки сыграли достойно и представили свою страну на международной арене
Динамо дважды проиграло Бешикташу
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пообщался с представителями СМИ после ответного матча раунда плей-офф Лиги конференций
– Через много лет вы вернулись снова на стадион "Бешикташа". Как вам атмосфера?
– Да, действительно, мне понравилась атмосфера на стадионе, она невероятная. Но я тоже вложился в этот стадион в течение своего двухлетнего контракта с "Бешикташем".
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– Я не знаю, почему так произошло. Но это свидетельствует о его воспитанности, образованности.
– Какая тактика у вас была на матч?
- В общем, на два тайма у нас были разные тактики. В первом тайме мы играли по-другому, во втором – по-другому. "Бешикташ" открыл счет, и после этого его опытные игроки удержали нужный результат. После пропущенного гола наши футболисты, воспитанники динамовской академии, должны были отдать всех себя ради результата, но снова допускали ошибки в обороне.
– Вы хорошо знаете турецкую лигу. По двум матчам, сыгранным с "Бешикташем", что можете сказать о команде?
– Я не обсуждаю чужие команды. "Бешикташ" потратил много денег, в его составе выступают опытные игроки, и в этом плане нам конкурировать с ними очень тяжело. Но я горжусь своими игроками, даже с таким сильным соперником они сыграли достойно и представили свою страну на международной арене.
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