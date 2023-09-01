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Луческу: Игроки сыграли достойно и представили свою страну на международной арене

Лига конференций
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(1 голосов)

Динамо дважды проиграло Бешикташу

Луческу: Игроки сыграли достойно и представили свою страну на международной арене

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пообщался с представителями СМИ после ответного матча раунда плей-офф Лиги конференций против "Бешикташа" (0:1).

– Через много лет вы вернулись снова на стадион "Бешикташа". Как вам атмосфера?

– Да, действительно, мне понравилась атмосфера на стадионе, она невероятная. Но я тоже вложился в этот стадион в течение своего двухлетнего контракта с "Бешикташем".

- Абубакар, забив гол, подбежал к вашей тренерской лавочке…

– Я не знаю, почему так произошло. Но это свидетельствует о его воспитанности, образованности.

– Какая тактика у вас была на матч?

- В общем, на два тайма у нас были разные тактики. В первом тайме мы играли по-другому, во втором – по-другому. "Бешикташ" открыл счет, и после этого его опытные игроки удержали нужный результат. После пропущенного гола наши футболисты, воспитанники динамовской академии, должны были отдать всех себя ради результата, но снова допускали ошибки в обороне.

– Вы хорошо знаете турецкую лигу. По двум матчам, сыгранным с "Бешикташем", что можете сказать о команде?

– Я не обсуждаю чужие команды. "Бешикташ" потратил много денег, в его составе выступают опытные игроки, и в этом плане нам конкурировать с ними очень тяжело. Но я горжусь своими игроками, даже с таким сильным соперником они сыграли достойно и представили свою страну на международной арене.

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В статье: Мирча Луческу Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Виктор 2209 (Мехико)
01.09.2023 в 01:19
Достойно?????Может он смотрел другой матч?
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ФК Матусов (Черкаси)
01.09.2023 в 00:24
Та коли ж ти вже підеш від нас. Іди з Богом , Гравці динамо, ганьба Вам, ще й в такий час, за що такі кошти отримуєте, Динамо не пройшло в лігу КОНФЕРЕНЦІЙ!!!! Я мабуть сплю. Ображає те що гравцям Динамо насрать на клуб на вболівальників і як виявилося і на країну...
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Lion Killer (Львів)
01.09.2023 в 00:16
думав, відставку оголосить. А ні , треба ще раз заняти в упл 3-4 місце, шоб піти.
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