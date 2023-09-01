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Заре не хватило двух позиций для второй корзины ЛК. Все участники группового раунда и потенциальные соперники
Заря будет в третьей корзине
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Состоялись все матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. Это означает, что определились все 32 участника групповой стадии Лиги конференций.
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Среди них – один представитель Украины. "Заря", вылетев из Лиги Европы, сыграет в группе Лиги конференций. При жеребьевке луганская команда будет в третьей корзине. То есть получит по одному сопернику из первой, второй и четвертой корзин.
В одной группе может находиться только один представитель той или иной страны.
Первая корзина: "Айнтрахт" (Германия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Брюгге" (Бельгия), АЗ (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Лилль" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия).
Вторая корзина: ПАОК (Греция), "Слован" (Словакия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Виктория" (Чехия), "Астон Вилла" (Англия), "Лудогорец" (Болгария), "Фиорентина" (Италия), "Буде-Глимт" (Норвегия).
Третья корзина: "Генк" (Бельгия), "Заря" (Украина), "Астана" (Казахстан), "Бешикташ" (Турция), ХИК (Финляндия), "Легия" (Польша), "Спартак" (Трнава, Словакия), "Олимпия" (Словения).
Четвертая корзина: "Зрински" (Болгария), КИ Клаксвик (Фарерские острова), "Абердин" (Шотландия), "Чукарички" (Сербия), "Лугано" (Швейцария), "Брейдаблик" (Исландия), "Норшелланн" (Дания), "Балкани" (Косово).
Жеребьевка состоится первого сентября в 15.30.
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