Заре не хватило двух позиций для второй корзины ЛК. Все участники группового раунда и потенциальные соперники

Состоялись все матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. Это означает, что определились все 32 участника групповой стадии Лиги конференций.

Все новости еврокубков и потенциальные соперники команд из Украины в Telegram UA-Football

Среди них – один представитель Украины. "Заря", вылетев из Лиги Европы, сыграет в группе Лиги конференций. При жеребьевке луганская команда будет в третьей корзине. То есть получит по одному сопернику из первой, второй и четвертой корзин.

В одной группе может находиться только один представитель той или иной страны.

Первая корзина : "Айнтрахт" (Германия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Брюгге" (Бельгия), АЗ (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Лилль" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия).

Вторая корзина : ПАОК (Греция), "Слован" (Словакия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Виктория" (Чехия), "Астон Вилла" (Англия), "Лудогорец" (Болгария), "Фиорентина" (Италия), "Буде-Глимт" (Норвегия).

Третья корзина : "Генк" (Бельгия), "Заря" (Украина), "Астана" (Казахстан), "Бешикташ" (Турция), ХИК (Финляндия), "Легия" (Польша), "Спартак" (Трнава, Словакия), "Олимпия" (Словения).

Четвертая корзина : "Зрински" (Болгария), КИ Клаксвик (Фарерские острова), "Абердин" (Шотландия), "Чукарички" (Сербия), "Лугано" (Швейцария), "Брейдаблик" (Исландия), "Норшелланн" (Дания), "Балкани" (Косово).

Жеребьевка состоится первого сентября в 15.30.