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Гюнеш: Мы не позволили Динамо сыграть в свой футбол

Лига конференций
(1 голосов)

"Бешикташ" обыграл киевский клуб по сумме двух матчей

Гюнеш: Мы не позволили Динамо сыграть в свой футбол

bjk.com.tr

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Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш подвел итоги ответного матча плей-офф раунда Лиги конференций против "Динамо" (1:0). Напомним, по сумме двух встреч (3:2, 1:0) турецкий клуб пробился в групповой этап турнира.

"С учетом того, как мы провели все шесть матчей квалификации Лиги конференций, считаю, что мы заслужили выход в групповой этап.

Сегодня мы были одним целым с нашими болельщиками, футболисты нашей команды показали максимум самоотдачи и стремились выполнять установку на игру. В результате мы просто не позволили сопернику сыграть в свой футбол, проявить свои сильные стороны.

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"Динамо" переживает непростые времена. В этой команде очень хорошие футболисты, которые отлично играют, если им позволять это делать, если позволять им демонстрировать своё мастерство и талант. Но как раз этого мы им сегодня не позволили.

Сам матч мне понравился. В нём чувствовалось напряжение с первой и до последней минуты. Думаю, что наши болельщики получили удовольствие не только от победы "Бешикташа", но и от самой игры. Но мы можем играть еще лучше!", — сказал Гюнеш.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Шенол Гюнеш
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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