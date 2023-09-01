Гюнеш: Мы не позволили Динамо сыграть в свой футбол

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш подвел итоги ответного матча плей-офф раунда Лиги конференций против "Динамо" (1:0). Напомним, по сумме двух встреч (3:2, 1:0) турецкий клуб пробился в групповой этап турнира.

"С учетом того, как мы провели все шесть матчей квалификации Лиги конференций, считаю, что мы заслужили выход в групповой этап.

Сегодня мы были одним целым с нашими болельщиками, футболисты нашей команды показали максимум самоотдачи и стремились выполнять установку на игру. В результате мы просто не позволили сопернику сыграть в свой футбол, проявить свои сильные стороны.