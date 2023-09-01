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Заря сегодня узнает соперников в Лиге конференций

Лига конференций
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(1 голосов)

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Заря сегодня узнает соперников в Лиге конференций

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

В пятницу, 1 сентября, в Монако пройдет жеребьевка группового раунда Лиги конференций-2023/24. Украина будет представлена одной командой - "Зарей". Луганчане, после того как проиграли чешской "Славии" (2:3 общий счет) в раунде плей-офф Лиги Европы, переместились в этот турнир.

При жеребьевке "черно-белые" будут в третьей корзине. В одной группе может находиться только один представитель той или иной страны.

Корзина 1: "Айнтрахт" (Германия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Брюгге" (Бельгия), АЗ (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Лилль" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия).

Корзина 2: ПАОК (Греция), "Слован" (Словакия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Виктория" (Чехия), "Астон Вилла" (Англия), "Лудогорец" (Болгария), "Фиорентина" (Италия), "Буде-Глимт" (Норвегия).

Корзина 3: "Генк" (Бельгия), "Заря" (Украина), "Астана" (Казахстан), "Бешикташ" (Турция), ХИК (Финляндия), "Легия" (Польша), "Спартак" (Трнава, Словакия), "Олимпия" (Словения).

Корзина 4: "Зрински" (Болгария), КИ Клаксвик (Фарерские острова), "Абердин" (Шотландия), "Чукарички" (Сербия), "Лугано" (Швейцария), "Брейдаблик" (Исландия), "Норшелланн" (Дания), "Балкани" (Косово).

Жеребьевка состоится в 15.30.

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (9)
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Siren05 (Мариуполь)
01.09.2023 в 11:33
Ференцварош, Слован, Зрински
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Cassid (Kiev)
01.09.2023 в 11:26
Ференцварош, Слован и Балкани.
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Serhio79 (Kyiv)
01.09.2023 в 11:09
Думаю, дістануться Брюгге, Вікторія, Лугано
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Serhio79 (Kyiv)
01.09.2023 в 11:08
Найкращий варіант:Ференцварош, Бодо-Глімт, КІ Клаксвік. Найгірший:Айнтрахт, Фіорентина, Абердін . Цікаво, якщо Зорі випаде косівські Балкани, то де відбудеться матч?Між Україною та Косово немає дипломатичних відносин, відповідно по українських закордонних паспортах в Косово не пустять. Об'єктивно, не хотілося б клуби з Шотландії, Ісландії та Фарер - бо дуже далекі перельоти
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Cassid (Kiev)
01.09.2023 в 11:27
То Украина Косово не признает, а Косово Украину очень даже. Так что пустят.
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Maxam (Чернівці)
01.09.2023 в 10:56
Айнтрахт, Фіорентина, Зоря, Нордшеланд
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Vantala (Kharkiv)
01.09.2023 в 10:55
Ференцварош, Лудогорець, Зоря, пофіг хто ))
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Serhio79 (Kyiv)
01.09.2023 в 11:10
Навіть якщо з 4 кошика буде Абердін чи Лугано?
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.09.2023 в 09:55
Ліль, Астон Вілла, Зоря, Абердін.
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-1

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