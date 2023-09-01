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Заря сегодня узнает соперников в Лиге конференций
Кого бы вы хотели в соперники для луганчан?
Фото: ФК Зоря Луганськ
В пятницу, 1 сентября, в Монако пройдет жеребьевка группового раунда Лиги конференций-2023/24. Украина будет представлена одной командой - "Зарей". Луганчане, после того как проиграли чешской "Славии" (2:3 общий счет) в раунде плей-офф Лиги Европы, переместились в этот турнир.
При жеребьевке "черно-белые" будут в третьей корзине. В одной группе может находиться только один представитель той или иной страны.
Корзина 1: "Айнтрахт" (Германия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Брюгге" (Бельгия), АЗ (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Лилль" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия).
Корзина 2: ПАОК (Греция), "Слован" (Словакия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Виктория" (Чехия), "Астон Вилла" (Англия), "Лудогорец" (Болгария), "Фиорентина" (Италия), "Буде-Глимт" (Норвегия).
Корзина 3: "Генк" (Бельгия), "Заря" (Украина), "Астана" (Казахстан), "Бешикташ" (Турция), ХИК (Финляндия), "Легия" (Польша), "Спартак" (Трнава, Словакия), "Олимпия" (Словения).
Корзина 4: "Зрински" (Болгария), КИ Клаксвик (Фарерские острова), "Абердин" (Шотландия), "Чукарички" (Сербия), "Лугано" (Швейцария), "Брейдаблик" (Исландия), "Норшелланн" (Дания), "Балкани" (Косово).
Жеребьевка состоится в 15.30.
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