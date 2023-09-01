Заря узнает соперников. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций. Онлайн видеотрансляция

Сегодня, первого сентября, состоится жеребьевка группового раунда Лиги конференций. В процедуре примут участие 32 команды, которые разделены на четыре корзины в соответствии с клубным рейтингом.

Результаты жеребьевки онлайн в Telegram UA-Football

Будет сформировано восемь групп по четыре команды в каждой. Своих соперников узнает и представитель Украины в этом турнире "Заря". Она будет в третьей корзине во время жеребьевки. Начало церемонии – в 15:30.

Прямая онлайн видеотрансляция в Украине будет доступна на видеосервисе MEGOGO.

Жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2023/24