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Заря узнает соперников. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций. Онлайн видеотрансляция

Лига конференций
(1 голосов)

Жеребьевка Лиги конференций: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция процедуры ⋇ 01.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Заря узнает соперников. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций. Онлайн видеотрансляция

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, первого сентября, состоится жеребьевка группового раунда Лиги конференций. В процедуре примут участие 32 команды, которые разделены на четыре корзины в соответствии с клубным рейтингом.

Будет сформировано восемь групп по четыре команды в каждой. Своих соперников узнает и представитель Украины в этом турнире "Заря". Она будет в третьей корзине во время жеребьевки. Начало церемонии – в 15:30.

Прямая онлайн видеотрансляция в Украине будет доступна на видеосервисе MEGOGO.

Жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2023/24

Трансляция матча
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Жеребкування групового раунду Ліги конференцій
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