Игорь Шуховцев: Заря доказала, что способна побеждать

Накануне ответного поединка раунда плей-офф Лиги Европы "Заря" (Луганск) – "Славия" (Прага) бывший голкипер луганчан Игорь Шуховцев не питал иллюзий по части выхода нашей команды в следующий этап турнира. Хотя сказал, что все же надеется на это. Стоит отметить, что для назначения дополнительного времени в этом двураундовом противостоянии луганчанам не хватило всего-навсего семь минут. Именно за такой отрезок до истечения основного времени матча чешская команда забила мяч, похоронивший надежды луганчан (2:1).

- Все шансы пройти дальше в Лиге Европы у "Зари" были, - считает Шуховцев. – Она провела хороший первый тайм, создав запас в два мяча. Потом команда, видимо, играя на результат, преимущественно "сидела" на своей половине поля. Выпады с ее стороны хоть и были, но редкие. Мячом же после перерыва больше владел соперник. И забей "Заря" третий мяч в контратаках, у нее были бы все шансы на проход в следующий раунд турнира.

А ведь возможности для взятия ворот чехов были, и реальные. Увы, реализовать их не удалось ни после выхода один на один с голкипером "Славии", ни после того, как нанесенный с четырех метров удар пришелся во вратаря. Считаю, что два этих момента решили дальнейшую судьбу "Зари" в Лиге Европы.

Тем не менее, стоит отметить, что луганская команда не сдалась на милость победителю. Это то, о чем я говорил накануне матча – что будет очень тяжело, ведь нужно будет настроиться на одну игру. Но ребята молодцы - они доказали, что могут демонстрировать хороший футбол и побеждать. Увы, хоть "Заря" и выиграла у "Славии", но по сумме двух поединков не смогла пройти дальше. Что ж, теперь она будет представлять Украину в Лиге конференций.