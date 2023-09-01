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Сабо: К сожалению, от Динамо осталось одно только название
Известный тренер - о выступлениях украинских клубов в еврокубках
dynamo.kiev.ua
Бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился своим мнением о вылете украинских клубов из еврокубков.
"Я расстроен игрой украинских клубов в еврокубках. "Днепр-1" должен был проходить "Спартак" Трнаву. "Заря" тоже имела все шансы переиграть пражскую "Славию", но вылетела в Лигу конференций. С такими командами надо выходить и до 30-й минуты забивать дважды и закрывать все вопросы, но все получается наоборот. Игроки совершают миллион ошибок, нет никакой дисциплины, некоторые футболисты ходят пешком, считают, что передачу сделал и этого достаточно. Футбол - это работа от первой и до последней минуты, от своей штрафной площадки и до штрафной площадки соперника, учитывая тактику, выбранную тренером. Сейчас и сборная Украины будет играть - как смотреть? Только расстраиваться?
"Бешикташ" - сильнее "Динамо", на сегодняшний день. Они играли по счету с первых минут. Особенно, в первом тайме. Но что меня удивляет, когда мяч у соперника, то у них свободно проходят передачи - все игроки соперника свободны. Что за футбол такой новый?! Я же смотрю чемпионаты Англии, Италии, как там "вгрызаются" в отборе и прессинге, какие скоростные атаки - это все у нас пропало. Некоторые футболисты вообще не имеют право выходить на поле в этих командах - это касается не только "Динамо". Должна быть скорость, энергия - не научили нормально принять мяч, отобрать, но мы имеем одни нарушения.
В "Динамо" нет ни одного футболиста, которого я мог бы выделить. Нам забили гол - сразу трое игроков киевлян не смогли отобрать мяч. Команда играет больше назад, чем вперед. Что это такое?!
Наш футбол в упадке. К сожалению, от "Динамо" осталось одно только название. Даже не знаю, буду ли смотреть чемпионат Украины, с такой игрой. Не знаю, как "Шахтер" будет играть в своей группе Лиги чемпионов, потому что там приличные команды. Пока что, "Шахтер" не преобладает в игре ни "Динамо", ни "Днепр-1" с "Зарей". Возможно, новый тренер делает свои перестройки, но имеем, что имеем", - сказал Йожеф Йожефович.
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