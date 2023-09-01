Оценены, взвешены… Акценты зрителя на играх украинских клубов в квалификации еврокубков

Неблагодарное это дело – болеть за наших. Особенно сегодня. Но все-таки они наши, и других нет. Да и мы нередко бываем к ним излишне несправедливы. Они нам всегда должны, а их проблемы нам не интересны. Зритель смотрит на поле, остальное его не волнует. Так-то оно так, но нельзя забывать, в какое время мы живем. Когда сам по себе футбол в нашей стране – это уже за счастье. Увы, в спорте нужен еще и результат…

Самым сильным из наших соперников мне увиделся все-таки "Бешикташ", несмотря на всю резвость "Славии" в первой встрече. "Спартак" из Трнавы, в сравнении с ними, смотрелся менее убедительно. Результаты не разошлись с этими впечатлениями. А общий итог один и тот же – мы за бортом. Не считая утешиловки для "Зари".

Зрелищность. Веселее всего было в Стамбуле. Естественно, не болельщикам "Динамо". Вполне смотрелся и матч в Люблине, но тут "Заря" внесла свою достойную лепту в действо. В Кошице, на мой взгляд, было все же зрелище средней руки. "Днепр-1" отчаянно пытался соответствовать, но лучшим из его моментов стал промах, а фестиваль полумоментов с конца основного времени лишь скомкал общую картину игры.

Интрига. Оглядываясь на поединок в Стамбуле, понимаешь, что эта дуэль была проиграна еще неделю назад. Единственный полумомент Ваната в середине первого тайма не дает нам права рассуждать о каких-либо шансах для "Динамо". Гол Абубакара больше напоминал контрольный выстрел.

"Заря", сенсационно отыграв фору в два мяча еще до перерыва (соперник, между прочим, добился ее на своем поле аж перед финальным свистком), в концовке опять пропустила, но могла перевести игру в овертайм на 86-й минуте. К сожалению, не блиставшему в этот вечер Коларжу удалось справиться с ударом Горбача.

"Днепр-1" свое дополнительное время выстрадал. Здесь все решилось в начале второго экстра-тайма, когда Буката принес победу "Спартаку". Этот гол уместился между двумя удалениями в составе днепрян – о возможности ответного мяча, пожалуй, не могло быть и речи.

Логика. "Бешикташ" должен был выигрывать у "Динамо" крупнее. А памятуя о достаточно закономерной победе в первом поединке, его проход выглядит более чем справедливым.

"Спартак" вполне заслуживал победы над "Днепром-1" еще в основное время. Как еще убедительнее "наиграл" на нее неделю назад. Так что и здесь вопросов нет.

"Заря" вправе пенять на нелогичность исхода матча в Люблине. Тут она никак не заслуживала поражения и даже минимально превзошла "Славию" в голевых моментах. Но вспоминая как в Праге нам светили реальные 0:5, на этом печальном вздохе и остановимся.

Как говорил антигерой известного фильма о турнирной борьбе, мы были оценены, были взвешены, и были признаны негодными.

Судейство. Вспоминать о нем имеет смысл лишь в контексте игры в Кошице. Увы, но оба удаления в "Днепре-1" в течение каких-то десяти минут сомнению не подлежат. Остается лишь сожалеть о том, что самая зрелищная команда УПЛ прошлого сезона превратилась в бригаду лесорубов (я сейчас не только об обращении с соперниками, но и с мячом).

А что делает в команде с европейскими амбициями тот же Горин, не мог понять еще когда он в ней появился. Как впрочем, судя по выражению его лица вчера, не понимает и он сам.

Интересовал эпизод на 114-й минуте, при 1:2, когда венгерский арбитр Берке смотрел "телевизор" после падения Гуцуляка в штрафной. И, довольно редкий случай, не согласился с ВАРом – не назначил пенальти в ворота "Спартака".

Послушаем коллегу Юстаса: "В динамике – сразу фигня. На повторах видно, что по голове все-таки рукой немного задел. Я соглашусь с арбитром, на пенальти не тянет". И тут не прокатило.

Везение. Зато днепряне оказались самыми везучими. На 43-й минуте Даниэль мог фактически "похоронить" их, удвоив счет, но попал в стойку ворот. А забить ответный гол удалось лишь благодаря эффектному самострелу от Горосито на 60-й минуте. Но и Фортуна не вывезла…

"Динамо", к слову, тоже могло отмучаться раньше в Стамбуле – там штанга отразила удар Мулеки еще на 19-й минуте.

Личности. И вновь, как и неделю назад, больше всех запомнился кипер "Зари" Турбаевский с тремя-пятью достойными сэйвами. Практически наравне с ним и страж ворот "Динамо" Бущан, спасавший их от гола четырежды. А кроме вратарей у нас и выделить-то некого – факт, говорящий за себя.

Ярче всех у соперников сыграл Мулека из "Бешикташа", всерьез угрожавший воротам киевлян пять раз. Почти так же ярко и однозначно эффективнее всех – Даниэль, участник обоих забитых мячей "Спартака". Отметил бы еще Зафериса в "Славии".

Что дальше? Как ни крути, а все закономерно: таким командам, как "Днепр-1" и "Динамо" нынче в Европе нечего ловить. "Заря" своей борьбой и желанием, а в ответном поединке местами еще и игрой, вполне заслужила шанс в Лиге конференций. Где, впрочем, ей будет ой как нелегко, и это наверняка отразится на ее положении в УПЛ.

А кроме нее у нас есть еще "Шахтер" в Лиге чемпионов. И не стоит обольщаться удачным жребием – сейчас это даже не та команда, что была у Йовичевича. С точки зрения командного духа, прежде всего. Да и Мудрика в ней нет. Мне кажется, в этом году все наши фавориты сделали еще один шаг вниз – навстречу остальной УПЛ.

И не было бы в ней счастья, да несчастье помогло – теперь почти каждый матч чемпионата Украины по-своему интригует. Что ж, переключаемся на него…