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Заря сыграет с чемпионом Исландии. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций

Лига конференций
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(1 голосов)

Интересный жребий для луганчан

Заря сыграет с чемпионом Исландии. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций

фото - УЄФА

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 1 сентября, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Конференций, на котором будет один клуб от Украины – "Заря". Как известно, луганская команда попала в Лигу Конференций, уступив "Славии" в Лиге Европы. "Динамо" и "Днепр-1", а еще раньше "Ворскла" выбыли из соревнований.

На групповом этапе ЛК принимают участие 32 клуба, которые перед жеребьевкой были поделены на четыре корзины в соответствии с рейтингом УЕФА. "Заря" попала в третью. Традиционно в каждую из восьми групп попали по одному клубу из каждой корзины, при этом в одной группе не могли оказаться команды из одной ассоциации.

Итак, по итогам жеребьевки сформированы следующие группы:

Группа А: "Лилль", "Слован" Братислава, "Олимпия" Любляна, "Клаксвик"

Группа B: "Гент", "Маккаби" Тель-Авив, "Заря", "Брайдеблик"

Группа C: "Динамо" (Загреб), "Виктория" Плзень, "Астана", "Балкани".

Группа D: "Брюгге", "Буде-Глимт", "Бешикташ", "Лугано".

Группа E: АЗ, "Астон Вилла", "Легия", "Зрински".

Группа F: "Ференцварош", "Фиорентина", "Генк", "Чукарички".

Группа G: "Айнтрахт", ПАОК, "Хельсинки", "Абердин".

Группа H: "Фенербахче", "Лудогорец", "Спартак" Трнава, "Норшеллан".

Таким образом, "Заря" встретится с пятой командой Бельгии, бронзовым призером чемпионата Израиля и чемпионом Исландии.

Первый тур запланирован уже на 21 сентября, базовые даты следующих туров: 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря.

Команды, занявшие первые места в группах, попадут сразу в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие вторые места, сыграют в 1/16 финала против команд, занявших третье место в группах Лиги Европы. Команды, занявшие третье и четвертое места, завершают участие в соревнованиях.

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В статье: Заря (Луганск) Лига конференций
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Комментарии (5)
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жажа_the_best (Харьков)
01.09.2023 в 16:46
Из группы должны выйти это точно!
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.09.2023 в 16:20
Торба...Хоча це не залежить від групи, куди б не попали - шансів вийти 0. Дай Бог, щоб помилявся...
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adey (Korosten)
01.09.2023 в 16:12
і це ще їм пощастило.група з АЗ і Астон Віллою була б взагалі безнадійна
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белок (Харків)
01.09.2023 в 16:10
нормальний жереб. могло бути значно гірше, наприклад у групі D, G, H
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Djibouti (Djibouti)
01.09.2023 в 16:07
Група доволі цікава
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