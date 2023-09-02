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Во втором туре – поездка в Исландию. Стал известен календарь Зари в групповом этапе ЛК
Парные встречи с израильским "Маккаби Тель-Авив"
Фото: ФК Зоря Луганськ
Луганская "Заря" впервые в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги конференций. Стал известен календарь матчей подопечных Младена Бартуловича, которые стартуют на этой стадии 21 сентября.
В первом туре луганчане проведут номинально домашний матч против команды из первой корзины - бельгийского "Гента". Также этот поединок, однако в Бельгии, состоится в пятом раунде (30 ноября).
В начале октября украинскую команду ожидает долгое путешествие в Исландию: 5 числа "Заря" там сыграет против "Брейдаблика". С исландским коллективом луганчане проведут и заключительную встречу текущего группового этапа ЛК 14 декабря.
Парные матчи третьего-четвертого туров "Заря" сыграет против "Маккаби Тель-Авив": сначала в гостях 26 октября, а затем "дома" 9 ноября.
Свои домашние матчи луганчане будут проводить в польском Люблине, расположенном всего в 100 километрах от украинской границы. Тамошняя Арена Люблин вмещает 15 500 зрителей.
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