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Началась продажа билетов на домашние матчи Зари в групповом этапе ЛК в Люблине
Цена пакетом на 3 игры - от 70 до 100 злотых
MotorLublin
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Стоимость билетов пакетом на 3 матча составляет от 70 до 100 злотых (приблизительно от 600 до 850 гривен – прим.). Цена на VIP-сектор – 380 злотых.
Напомним, что в Люблине 21 сентября "Заря" сыграет с "Гентом", 9 ноября – с "Маккаби", 14 декабря – с "Брейдабликом".
Начало всех этих матчей – в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому).
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