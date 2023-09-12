Началась продажа билетов на домашние матчи Зари в групповом этапе ЛК в Люблине

" Заря " объявила о начале продажи билетов на домашние матчи групповом этапе Лиги конференций, которые команда будет проводить на "Арене Люблин" в Польше.

Стоимость билетов пакетом на 3 матча составляет от 70 до 100 злотых (приблизительно от 600 до 850 гривен – прим.). Цена на VIP-сектор – 380 злотых.

Напомним, что в Люблине 21 сентября "Заря" сыграет с "Гентом", 9 ноября – с "Маккаби", 14 декабря – с "Брейдабликом".

Начало всех этих матчей – в 21:00 по местному времени (22:00 по киевскому).