Заря отправилась на матч Лиги конференций против Гента

"Заря" отправилась на поединок первого тура группового этапа Лиги конференции. Сначала на луганчан ожидает переезд по Украине.

В воскресенье, 17 сентября, действующий бронзовый призер УПЛ взял курс на Львов. В этом городе их сегодня ожидает тренировка и ночлег.

Завтра, в понедельник, команда утром отправится в Люблин. Расстояние между городами составляет около 220 километров.

Далее команда будет находиться в польском городе, а в среду у нее запланированы традиционные предматчевые мероприятия. Луганчане проведут тренировки, а также главный тренер и один из игроков дадут пресс-конференцию накануне поединка с "Гентом".

Матч "Зари" против бельгийцев состоится в четверг. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени на стадионе "Арена Люблин".

Добавим, что кроме этих двух команд группу B представляют “Брейдаблик” и “Маккаби Тель-Авив”. Они проведут очный поединок в Израиле.