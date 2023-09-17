Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря отправилась на матч Лиги конференций против Гента
До Люблина транзитом через Львов
Фото: ФК Зоря
"Заря" отправилась на поединок первого тура группового этапа Лиги конференции. Сначала на луганчан ожидает переезд по Украине.
В воскресенье, 17 сентября, действующий бронзовый призер УПЛ взял курс на Львов. В этом городе их сегодня ожидает тренировка и ночлег.
Завтра, в понедельник, команда утром отправится в Люблин. Расстояние между городами составляет около 220 километров.
Далее команда будет находиться в польском городе, а в среду у нее запланированы традиционные предматчевые мероприятия. Луганчане проведут тренировки, а также главный тренер и один из игроков дадут пресс-конференцию накануне поединка с "Гентом".
Матч "Зари" против бельгийцев состоится в четверг. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени на стадионе "Арена Люблин".
Добавим, что кроме этих двух команд группу B представляют “Брейдаблик” и “Маккаби Тель-Авив”. Они проведут очный поединок в Израиле.
Популярное сейчас
- Интер Майами разгромно проиграл на выезде в очередном матче MLS. Месси не играл из-за травмы
- Победный дебют Трубина. Визела – Бенфика 1:2. Видео голов и обзор матча
- Непростая победа Шахтера, Черноморец второй, дебют Гармаша и Трубина. Главные новости за 16-е сентября
- Данченко попал в заявку Зари на матчи Лиги конференций
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО