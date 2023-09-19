Матч Лиги конференций Заря - Гент получил судейские назначения. Будут работать итальянцы

В четверг, 21-го сентября, состоится матч первого тура группового раунда Лиги конференций между "Зарей" и "Гентом". Поединок состоится в Польше, это формально домашняя игра для "Зари".

УЕФА назначил на этот матч судей из Италии. В поле будет работать Даниэле Чиффи.

Главному арбитру встречи будут ассистировать Давиде Империале и Марко Бресмес. Четвертый арбитр – Ливио Маринелли. Арбитр ВАР – Паоло Валери.

Отметим, что стартовый свисток итальянца прозвучит в 22:00.