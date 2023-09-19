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Матч Лиги конференций Заря - Гент получил судейские назначения. Будут работать итальянцы
Игра состоится в четверг, 21 сентября
Фото - uefa.com
В четверг, 21-го сентября, состоится матч первого тура группового раунда Лиги конференций между "Зарей" и "Гентом". Поединок состоится в Польше, это формально домашняя игра для "Зари".
УЕФА назначил на этот матч судей из Италии. В поле будет работать Даниэле Чиффи.
Главному арбитру встречи будут ассистировать Давиде Империале и Марко Бресмес. Четвертый арбитр – Ливио Маринелли. Арбитр ВАР – Паоло Валери.
Отметим, что стартовый свисток итальянца прозвучит в 22:00.
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