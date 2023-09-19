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Матч Лиги конференций Заря - Гент получил судейские назначения. Будут работать итальянцы

Лига конференций
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Игра состоится в четверг, 21 сентября

Матч Лиги конференций Заря - Гент получил судейские назначения. Будут работать итальянцы

Фото - uefa.com

UA-Футбол
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В четверг, 21-го сентября, состоится матч первого тура группового раунда Лиги конференций между "Зарей" и "Гентом". Поединок состоится в Польше, это формально домашняя игра для "Зари".

УЕФА назначил на этот матч судей из Италии. В поле будет работать Даниэле Чиффи.

Главному арбитру встречи будут ассистировать Давиде Империале и Марко Бресмес. Четвертый арбитр – Ливио Маринелли. Арбитр ВАР – Паоло Валери.

Отметим, что стартовый свисток итальянца прозвучит в 22:00.

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В статье: Заря (Луганск) Гент
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Источник:
uefa.com

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