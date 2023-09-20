Заря — Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Подопечные Валерия Кривенцова начинают путь в Лиге Конференций и для турбулентных луганчан матч с "Гентом" станет настоящим испытанием на прочность. Удастся ли "Заре" забыть о неудаче в Лиге Европы и уверенно начать путь в турнире с трех очков?

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Поединок "Заря" — "Гент" состоится в четверг, 21 сентября, на стадионе "Арена Люблин" в Люблине. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисе Megogo.

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