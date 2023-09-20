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Лилль – Олимпия. 2:0. Паулу Фонсека везет во Францию 3 очка

Лига конференций
(1 голосов)

Хороший матч для "догов"

Лилль – Олимпия. 2:0. Паулу Фонсека везет во Францию 3 очка

Фото: https://twitter.com/losclive

Новина українською

"Лилль" Паулу Фонсеки достаточно уверено обыграл словенскую "Олимпию" в матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Французы набили по воротам гостей на почти 3 ожидаемых гола.

При этом команда ушла всего с двумя, а второй был забит и вовсе на 90+4 минуте. Отличился таким поздним голом Юсуф Язиджи.

Лига конференций. 1-й тур

Лилль – Олимпия 2:0

Голы: 43' Дж. Девид, 90+4' Ю. Язиджи

Свои матчи в группе А предстоит сыграть Словану из Братиславы и Клаксвику из Фарерских островов.

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В статье: Олимпия (Любляна) Лилль Лига конференций
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