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Лилль – Олимпия. 2:0. Паулу Фонсека везет во Францию 3 очка
Хороший матч для "догов"
Фото: https://twitter.com/losclive
"Лилль" Паулу Фонсеки достаточно уверено обыграл словенскую "Олимпию" в матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Французы набили по воротам гостей на почти 3 ожидаемых гола.
При этом команда ушла всего с двумя, а второй был забит и вовсе на 90+4 минуте. Отличился таким поздним голом Юсуф Язиджи.
Лига конференций. 1-й тур
Лилль – Олимпия 2:0
Голы: 43' Дж. Девид, 90+4' Ю. Язиджи
Свои матчи в группе А предстоит сыграть Словану из Братиславы и Клаксвику из Фарерских островов.
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