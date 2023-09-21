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Заря - Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Заря - Гент: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Вторая украинская команда стартует в групповом раунде еврокубков этого года. "Заря" попытается опровергнуть прогнозы скептиков и удивить "Гент", выступающего безоговорочным фаворитом матча.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1. Начало – 22:00.
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Лига Конференций. Группа B. 1 тур
Люблин. Стадион "Арена Люблин"
Арбитр в поле — Даниелле Киффи (Италия)
"Заря" 22:00 "Гент"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO
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