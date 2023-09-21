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Заря - Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Заря - Гент: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Заря - Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Вторая украинская команда стартует в групповом раунде еврокубков этого года. "Заря" попытается опровергнуть прогнозы скептиков и удивить "Гент", выступающего безоговорочным фаворитом матча.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1. Начало – 22:00.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Конференций. Группа B. 1 тур

Люблин. Стадион "Арена Люблин"

Арбитр в поле — Даниелле Киффи (Италия)

"Заря" 22:00 "Гент"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
21.09.2023 в 11:40
когда платный показ наши команды проигрывают--правда они и так проигрывают
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