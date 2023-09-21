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Легия – Астон Вилла. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги конференций
Легия - Астон Вилла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" дебютирует на уровне группового раунда еврокубков. Английская команда проэкзаменует польскую "Легию" в первом туре Лиги конференций.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 2. Начало – 19:45.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Ліга Конференцій. Група Е, 1-й тур.
21 вересня. 19:45. Варшава. "Стадіон Війська Польського"
"Легия - "Астон Вилла"
Трансляція: Megogo Football 2
Трансляція матчу Легія - Астон ВіллаСмотреть трансляцию
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