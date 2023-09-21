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Легия – Астон Вилла. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Легия - Астон Вилла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Легия – Астон Вилла. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" дебютирует на уровне группового раунда еврокубков. Английская команда проэкзаменует польскую "Легию" в первом туре Лиги конференций.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 2. Начало – 19:45.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Ліга Конференцій. Група Е, 1-й тур.
21 вересня. 19:45. Варшава. "Стадіон Війська Польського"

"Легия - "Астон Вилла"

Трансляція: Megogo Football 2

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Трансляція матчу Легія - Астон Вілла
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