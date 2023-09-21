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Против обидчика Динамо. Брюгге - Бешикташ. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча ЛЕ

Лига конференций
(1 голосов)

Брюгге - Бешикташ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Против обидчика Динамо. Брюгге - Бешикташ. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча ЛЕ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Один из топовых матчей дня в Лиге конференций. "Бешикташ" со звездным составом будет претендовать на победу в турнире, а "Брюгге" попытается пройти далеко на опыте.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 10. Начало – 22:00

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига конференций. Первый тур

"Брюгге" 22:00 "Бешикташ"

Видеотрансляция - MEGOGO

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Трансляція матчу Брюгге - Бешикташ
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