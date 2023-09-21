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Против обидчика Динамо. Брюгге - Бешикташ. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча ЛЕ
Брюгге - Бешикташ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из топовых матчей дня в Лиге конференций. "Бешикташ" со звездным составом будет претендовать на победу в турнире, а "Брюгге" попытается пройти далеко на опыте.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 10. Начало – 22:00
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига конференций. Первый тур
"Брюгге" 22:00 "Бешикташ"
Видеотрансляция - MEGOGO
Трансляція матчу Брюгге - БешикташСмотреть трансляцию
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