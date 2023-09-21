  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Основной центрбек Зари пропустит матч с Гентом
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной центрбек Зари пропустит матч с Гентом

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Арсений Батагов вылетел из-за повреждения

Основной центрбек Зари пропустит матч с Гентом

zarya-lugansk.com

Новина українською

Центральный защитник "Зари" Арсений Батагов не сможет помочь свой команде в матче 1-го тура Лиги конференций против "Гента".

Из-за травмы он не был включен в состав спортивной делегации луганчан, которая отправилась в Польшу.

Отмечается, что Батагов травмировался в последнем календарном матче с "Металлистом 1925" и вынужден был попросить замену на 56-й минуте.

Напомним, что матч 1-го тура ЛК "Заря" - "Гент" начнется сегодня в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Гент - о Заре: И город и клуб очень российско-ориентированные
yellow-arrow
Заря – Гент. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций
yellow-arrow
Против обидчика Динамо. Брюгге - Бешикташ. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча ЛЕ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Гент Арсений Батагов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде