Основной центрбек Зари пропустит матч с Гентом

Центральный защитник " Зари " Арсений Батагов не сможет помочь свой команде в матче 1-го тура Лиги конференций против "Гента".

Из-за травмы он не был включен в состав спортивной делегации луганчан, которая отправилась в Польшу.

Отмечается, что Батагов травмировался в последнем календарном матче с "Металлистом 1925" и вынужден был попросить замену на 56-й минуте.