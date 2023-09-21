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Основной центрбек Зари пропустит матч с Гентом
Арсений Батагов вылетел из-за повреждения
zarya-lugansk.com
Центральный защитник "
Из-за травмы он не был включен в состав спортивной делегации луганчан, которая отправилась в Польшу.
Отмечается, что Батагов травмировался в последнем календарном матче с "Металлистом 1925" и вынужден был попросить замену на 56-й минуте.
Напомним, что матч 1-го тура ЛК "Заря" - "Гент" начнется сегодня в 22:00, UA-Футбол проведет т
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