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Заря – Гент. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций
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CBS
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 1-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и бельгийским "Гентом".
Только две команды представляют Украину на групповом этапе еврокубков – "Шахтер" и "Заря". Луганчанам необходимо выложиться на максимум, чтобы не повторить старт, продемонстрированный во вторник "горняками". Удастся ли им это сделать? Кто заменит Батагова? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 21 сентября – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко
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