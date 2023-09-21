Заря – Гент. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 1-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и бельгийским "Гентом".

Только две команды представляют Украину на групповом этапе еврокубков – "Шахтер" и "Заря". Луганчанам необходимо выложиться на максимум, чтобы не повторить старт, продемонстрированный во вторник "горняками". Удастся ли им это сделать? Кто заменит Батагова? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 21 сентября – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко