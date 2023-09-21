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Гент - о Заре: И город и клуб очень российско-ориентированные

Лига конференций
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Гент представил Зарю на своем официальном сайте

Гент - о Заре: И город и клуб очень российско-ориентированные

kaagent.be

Новина українською

Бельгийский "Гент" на своем официальном сайте сделал презентацию "Зари", которая является соперником бельгийцев по группе Лиги конференций.

Презентация вышла довольно своеобразной.

"Город: Луганск, город с населением 470 000 человек, в настоящее время является частью оккупированной/аннексированной Россией территории на востоке Украины. Многие здания в городе подверглись бомбардировкам, погибло несколько тысяч человек.

Около половины жителей — этнические русские, более 80% населения говорит на русском как на родном языке. И город, и клуб очень российско-ориентированные. Это было видно по тому, что в логотипе клуба очень долгое время использовалось русское название "Заря" (а не украинское "Зоря"), что было скорректировано лишь недавно", - говорится в презентации клуба.

Напомним, что матч 1-го тура ЛК "Заря" - "Гент" начнется сегодня в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Гент
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Источник:
Офсайт Гента

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