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Гент - о Заре: И город и клуб очень российско-ориентированные
Гент представил Зарю на своем официальном сайте
kaagent.be
Бельгийский "Гент" на своем официальном сайте сделал презентацию "Зари", которая является соперником бельгийцев по группе
Презентация вышла довольно своеобразной.
"Город: Луганск, город с населением 470 000 человек, в настоящее время является частью оккупированной/аннексированной Россией территории на востоке Украины. Многие здания в городе подверглись бомбардировкам, погибло несколько тысяч человек.
Около половины жителей — этнические русские, более 80% населения говорит на русском как на родном языке. И город, и клуб очень российско-ориентированные. Это было видно по тому, что в логотипе клуба очень долгое время использовалось русское название "Заря" (а не украинское "Зоря"), что было скорректировано лишь недавно", - говорится в презентации клуба.
Напомним, что матч 1-го тура ЛК "Заря" - "Гент" начнется сегодня в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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