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Боль, Вантух, Мишнев и Герреро выйдут в старте Зари на Гент
Стартовые составы команд
zarya-lugansk.com
Сегодня, 21 сентября, "Заря" стартует в группе
Поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
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"Заря": Турбаевский, Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурницын, Яцык, Антюх, Вантух, Мишнев, Нагнойный, Герреро
Запасные: Сапутин, Жилкин, Алефиренко, Дрышлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин, Венделл, Данченко
"Гент": Руф, Торунарига, Браун, Ватанабэ, Кандусс, Фадига, Кумс, де Сарт, Геркенс, Тиссудали, Кейперс
Запасные: Нарди, де Схревел, Гандельман, Лага, Юльсагер, Самуаз, Фофана, Агбор, Игбокве
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудио трансляция поединка.
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