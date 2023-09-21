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Боль, Вантух, Мишнев и Герреро выйдут в старте Зари на Гент

Лига конференций
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Стартовые составы команд

Боль, Вантух, Мишнев и Герреро выйдут в старте Зари на Гент

zarya-lugansk.com

Новина українською

Сегодня, 21 сентября, "Заря" стартует в группе Лиги конференций. Луганчане в условно домашнем матче в Польше примут бельгийский "Гент".

Поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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"Заря": Турбаевский, Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурницын, Яцык, Антюх, Вантух, Мишнев, Нагнойный, Герреро

Запасные: Сапутин, Жилкин, Алефиренко, Дрышлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин, Венделл, Данченко

"Гент": Руф, Торунарига, Браун, Ватанабэ, Кандусс, Фадига, Кумс, де Сарт, Геркенс, Тиссудали, Кейперс

Запасные: Нарди, де Схревел, Гандельман, Лага, Юльсагер, Самуаз, Фофана, Агбор, Игбокве

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также на YouTube будет доступна аудио трансляция поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Гент
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