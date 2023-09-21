ЛК. Заря — Гент 1:1. Герреро спас ситуацию

Чрезвычайно нестабильная "Заря" стартовала в Лиге Конференций. К нашему большому удивлению, на трибунах "Арены Люблин" собралось около 100 болельщиков, однако даже при таких условиях нужно было показывать результат.

С первых минут "Гент" вполне ожидаемо взял игру под свой контроль. При этом главной задачей "черно-белых" было удачно сыграть в защите. С определенным успехом это и удавалось делать, однако без ударов по воротам. "Индейцы" также не имели моментов в финальной трети, по крайней мере до 8-й минуты, когда Антон Боль помешал Тисудали пробить по воротам Турбаевского.

После этого пошли полумоменты от игроков обоих клубов. Однако мешали то неточность, то недостаточная скорость для качественного отклика на передачи в центр штрафной площадки. При этом игроки "Зари" не шли на высокий прессинг и встречали соперника где-то в районе центрального круга. Кипер украинской команды много работы не имел: лишь на 34-й минуте Браун пробил из-за пределов штрафной зоны, и Турбаевский ловко перевел сферу на угловой. Но футбол с кучей борьбы и покачиванием мяча по полю вполне устраивал Валерия Кривенцова. Как и нули на табло перед перерывом.

Во втором тайме характер игры не изменился — бельгийцы продолжали контролировать мяч и искать подходы к прорыву защиты. Однако скорости значительно возросли, пошли моменты... К 55-й минуте "Заря" уже имела два момента: Нагнойный пробил прямо в руки Руфу, а Герреро на скорости не смог попасть в створ ворот с левого фланга. Но "сине-белым" все же удалось открыть счет на 67-й минуте: после прострела в штрафную отличился Кейперс. Но радость "Гента" длилась недолго. Герреро собрался с силами и откликнулся на прострел Кирюханцева, полностью разрушив в этом моменте защиту бельгийцев.

Было заметно, что "черно-белые" стали значительно интереснее играть в нападении, однако не стоило забывать и о своей половине поля. И это стало важным после 80-й минуты, когда гости снова начали играть "первым номером". Мог делать дубль Кейперс, однако Турбаевского в этом моменте спасла стойка. Были у "буйволов" также попытки забивать со стандартов, но защита "Зари" играла надежно. Это помогло удержать счет ничейным и гарантировать первые очки для команды Валерия Кривенцова. Матч мог закончиться победой "Гента", однако Герреро спас ситуацию и сделал важный вклад в таблицу коэффициентов.

Лига Конференций. Группа B. 1 тур

Люблин. Стадион "Арена Люблин"

Арбитр в поле — Даниелле Киффи (Италия)

"Заря" — "Гент" 1:1

Голы: Герреро 71 — Кейперс 67

"Заря": Турбаевский, Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурницын, Яцык, Антюх (Волошин 77), Вантух, Мишнев (Мичин 77), Нагнойный (Венделл 77), Герреро

"Гент": Руф, Торунарига, Браун, Ватанабэ, Кандусс, Фадига (Фофана 62), Кумс, де Сарт (Гандельман 62), Геркенс (Юльсагер 62), Тиссудали, Кейперс

Предупреждения: Кирюханцев 86 — де Сарт 57