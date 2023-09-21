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Гент забивает, а Заря через 4 минуты отыгрывается в матче Лиги конференций

Лига конференций
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Молниеносные голы

Гент забивает, а Заря через 4 минуты отыгрывается в матче Лиги конференций

Фото: https://twitter.com/KAAGent

Новина українською

"Гент" открыл счет в противостоянии 1-го тура группового этапа Лиги конференций, а уже через 4 минуты вынимал мяч из сетки своих ворот. "Заря" быстро ответила на открытый бельгийцами счет.

Сначала Хюльсагер отдал мяч на подхват Уго Кюйперсу и тот, ударом с близкого расстояния, отправил мяч в сетку, не оставив вратарю шансов.

67' Н. Кюйперс – 0:1.

Следом Кирюханцев отдал точный пас на границу штрафной, а Герреро мощнейшим ударом прошли вратаря.

71' Э. Герреро – 1:1.

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