Заря провела матч ЛК с Гентом без патчей турнира на футболках, которые являются обязательными

Луганская "Заря" сыграла свой условной домашний матч 1-го тура Лиги конференций против "Гента", который закончился вничью 1:1.

Интересно, что футболисты луганской команды провели матч без официальных нашивок турнира на рукаве, который, если верить регламенту от УЕФА, являются обязательными.

"Начиная с группового этапа, нашивка Лиги конференций Европы УЕФА должна быть на свободной зоне правого рукава футболки. Это положение касается всех клубов, кроме обладателя титула. Значок Лиги конференций Европы УЕФА нельзя использовать в любом другом соревновании или на любой предыдущей стадии соревнования. Многократные победители Лиги конференций Европы УЕФА (три раза подряд или, по крайней мере, пять раз) получат значок многократного победителя Лиги конференций Европы УЕФА", - говорится в регламенте.

Причины, почему "Заря" играла без патчей, пока что остаются неизвестными, как и наказание, которое последует за данное нарушение, если оно, конечно, последует.