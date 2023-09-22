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Начальник Зари: Хочу успокоить всех болельщиков, техпоражения не будет
В луганском клубе прояснили ситуацию
Фото: kaagent.be
Начальник "Зари" Игорь Гузь прокомментировали слухи о том, что клубу может быть засчитано техническое поражение за матч с "Гентом" (1:1) после того, как на рукавах формы "черно-белых" не обнаружили шевронов с логотипами Лиги конференций и программы Respect.
"Накануне старта группового турнира УЕФА присылает каждой команде-участнице обязательный брендированный набор - мячи, манишки четырех цветов, питьевые бутылки, врачебные сумки с логотипами организации и турнира. К нам пришло все кроме шевронов.
В течение последних 10 дней мы постоянно переписывались с УЕФА, напоминая об этом упущении. За три дня до матча против "Гента" в Люблин приехали делегат матча и представители УЕФА. "Заря" сообщила им о ситуации, и теперь уже они проинформировали о ней главный офис своей организации. Мы не просто ждали эти шевроны, но и поставили в раздевалке аппарат для набивки на форму, чтобы оперативно сделать это до игры. Ничего не пришло...
В итоге, мы четко изложили детали в соответствующем рапорте, и в УЕФА хорошо знают: вины нашего клуба в этом нет. Так что хочу успокоить всех болельщиков "Зари": никто не отберет у команды заслуженно заработанное очко", - рассказал Гузь.
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