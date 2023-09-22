Первое зернышко для курочки. Акценты зрителя на игре Зари и Гента

Подозреваю, что и вы тоже садились смотреть этот матч с нелегким сердцем. Незавидна нынче участь болельщика украинских клубов. Тьма опустилась над ними в Европе, и каждое очечко дается с превеликим трудом. Что уж говорить, когда играешь с фаворитом группы? С лидером чемпионата Бельгии и четвертьфиналистом Лиги конференций.

Сложилось ощущение, что "Гент" хотел добиться победы малой кровью, что отнюдь не удивительно. Как с оглядкой на его главный фронт, где идет борьба за Лигу чемпионов, так и памятуя о том, что с нами сегодня этот номер проходит не только у сильных мира сего. Не получилось.

Команда Кривенцова, игравшая под его руководством лишь второй раз и испытывающая кадровые проблемы (хотя бы в центре обороны), не говоря уже о традиционных по умолчанию негараздах двух последних сезонов, возможно, прыгнула выше головы. А может быть, это лишь первые проблески рассвета новой "Зари"?

Во всяком случае, она играла в футбол и не напоминала кучку случайно сюда забредших дилетантов, отчаянно испуганных и перманентно теряющих мяч на ровном месте. Пусть даже ее и прижали к канатам в последние четверть часа.

На мой взгляд, игра не уступала в зрелищности той, что мы увидели двумя днями раньше в Гамбурге у "Шахтера" с "Порту". Наверное, можно порассуждать о различиях в интенсивности и качестве действа. Но уж количество голевых моментов практически повторилось. А второй тайм был наиболее содержательным по общим впечатлениям.

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Обе команды "наиграли" на свои голы именно тогда, когда их забивали – в середине второго тайма. При этом "Заря" ответила забитым на пропущенный через три минуты. К исходу матча "Гент" уже заслуживал и победного мяча, но добиться победы не сумел. Последний шанс упустил в компенсированное время промахнувшийся Гандельман.

Фортуна была благосклонна к команде Кривенцова. На 54-й минуте, еще при 0:0, Геркенс промазал со стопроцентно убойной позиции. А на 82-й Кейперс, вместо того чтобы оформить дубль и принести победу "Генту", поразил стойку ворот. Уж везло, так везло.

Именно автор бельгийского гола стал самой заметной фигурой поединка, трижды угрожая голом нашим воротам. Наряду с Турбаевским, трижды их от гола спасавшим – два раза при 0:0 и на 90-й минуте, после удара Кумса. Нельзя не отметить в "Заре" и Герреро – в атаке это было буквально наше все. Причем достаточно эффективное все.

Словом, спать мы ложились в хорошем настроении. Выдержав финишный натиск, "Заря" отвоевала ничью у соперника, который виделся самым сложным в группе. Само по себе, это сегодня позволяет надеяться на то, что выход в плей-офф – не такая уж и недостижимая цель.

С другой стороны, наша курочка склевала лишь первое зернышко. Чтобы не остаться голодной, ей нужно быть последовательной в своих действиях. А впереди не менее серьезные испытания. Начиная с "Брейдаблика", едва не отскочившего в Израиле. Одна дорога к нему отнимет немало сил. А там нас ждет суровая исландская экзотика.

Но пока мы имеем законное право немножко понежиться в первых робких лучах вечерней "Зари", таки-пробившихся на люблинский газон.