  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Микитин: Респект Герреро. А какова была бы его результативность, если бы он имел больше поддержки от партнеров
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Микитин: Респект Герреро. А какова была бы его результативность, если бы он имел больше поддержки от партнеров

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Эксперт оценил матч Зари против Гента

Микитин: Респект Герреро. А какова была бы его результативность, если бы он имел больше поддержки от партнеров

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины и "Зари" Владимир Микитин поделился впечатлениями о вчерашнем противостоянии луганчан с "Гентом" в матче 1-го тура Лиги конференций (1:1).

- Чувствовалось, что рулевой номинальных хозяев Валерий Кривенцов хорошо изучил игру визави и не стал, как говорится, изобретать велосипед, сосредоточившись на игре вторым номером. В некоторых игровых отрезках луганчане действовали по схеме 6-3-1. Впрочем, гости, видимо, также были в курсе, что "Заря" умеет контратаковать и решили отказаться от привычной для себя довольно рискованной игры в три центральных защитника.

- "Заря" наиграла на ничью?

- Конечно, бельгийский клуб был ближе к победе, поскольку имел преимущество по количеству созданных голевых моментов, но луганчанам следует отдать должное за терпение, за то, что четко выполняли тренерские установки. Конечно, хотелось, чтобы наши земляки были смелее на чужой половине поля, однако свое очко они заслужили. Впрочем, думаю, что не унывали и футболисты "Гента", потому что на старте краткосрочного турнира очень важно не проиграть.

- В составе "Зари" кого-то бы выделили?

- Всю команду за довольно надежные действия у своих владений. Опять на высоте был вратарь Турбаевский, который запомнился умелыми действиями на линии. Сделал свое дело и Герреро. Задача нападающего забивать - он не ушел с поля без своего гола. Респект легионеру. Создал самостоятельно еще один момент, но, к сожалению, промахнулся. Можно только догадываться об эффективности Герреро, если бы он имел больше поддержки от партнеров. Но имеем то, что имеем.

- На что дальше может рассчитывать "Заря"?

- Далее 5 октября гостевая игра с "Брейдабликом". И если в Люблине ничья устраивала, то в Исландии надо обязательно побеждать. Конечно, если хочется выйти в следующий раунд. Вот почему надо брать на вооружение уже другие тактические схемы. На мой взгляд, "Брейдаблик" луганчанам, как говорят, "по зубам", вот только бы логистические проблемы не создали "Заре" дополнительные трудности.

По теме
yellow-arrow
На Ван Леувена спустили всех собак, хотя он последний, кто виноват в проигрыше горняков. Обзор матчей Шахтера и Зари в еврокубках
yellow-arrow
Никита Каменюка: Одно очко в Люблине может быть для Зари на вес золота
yellow-arrow
Первое зернышко для курочки. Акценты зрителя на игре Зари и Гента
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Владимир Микитин Гент Эдуардо Герреро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде