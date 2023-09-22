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Микитин: Респект Герреро. А какова была бы его результативность, если бы он имел больше поддержки от партнеров
Эксперт оценил матч Зари против Гента
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший игрок национальной сборной Украины и "Зари" Владимир Микитин поделился впечатлениями о вчерашнем противостоянии луганчан с "Гентом"
- Чувствовалось, что рулевой номинальных хозяев Валерий Кривенцов хорошо изучил игру визави и не стал, как говорится, изобретать велосипед, сосредоточившись на игре вторым номером. В некоторых игровых отрезках луганчане действовали по схеме 6-3-1. Впрочем, гости, видимо, также были в курсе, что "Заря" умеет контратаковать и решили отказаться от привычной для себя довольно рискованной игры в три центральных защитника.
- "Заря" наиграла на ничью?
- Конечно, бельгийский клуб был ближе к победе, поскольку имел преимущество по количеству созданных голевых моментов, но луганчанам следует отдать должное за терпение, за то, что четко выполняли тренерские установки. Конечно, хотелось, чтобы наши земляки были смелее на чужой половине поля, однако свое очко они заслужили. Впрочем, думаю, что не унывали и футболисты "Гента", потому что на старте краткосрочного турнира очень важно не проиграть.
- В составе "Зари" кого-то бы выделили?
- Всю команду за довольно надежные действия у своих владений. Опять на высоте был вратарь Турбаевский, который запомнился умелыми действиями на линии. Сделал свое дело и Герреро. Задача нападающего забивать - он не ушел с поля без своего гола. Респект легионеру. Создал самостоятельно еще один момент, но, к сожалению, промахнулся. Можно только догадываться об эффективности Герреро, если бы он имел больше поддержки от партнеров. Но имеем то, что имеем.
- На что дальше может рассчитывать "Заря"?
- Далее 5 октября гостевая игра с "Брейдабликом". И если в Люблине ничья устраивала, то в Исландии надо обязательно побеждать. Конечно, если хочется выйти в следующий раунд. Вот почему надо брать на вооружение уже другие тактические схемы. На мой взгляд, "Брейдаблик" луганчанам, как говорят, "по зубам", вот только бы логистические проблемы не создали "Заре" дополнительные трудности.
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