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Вантух: Когда услышал о Брейдаблике, то подумал, что это будут высокие и мощные ребята
В четверг Заря сыграет с экзотическими исландцами
instagram.com/breidablik_fotbolti
Защитник "
– Хочется узнать твое мнение относительно игры против "Черноморца".
– Игру с "Черноморцем" можно заносить в актив. Наконец смогли показать наш потенциал в атаке: у нас много быстрых игроков, хорошие игроки центра поля, которые должны, могут и будут создавать много возможностей для взятия ворот. Реализация подвела, но рад, что эти моменты были. Голы придут.
– Вчера мы были во Львове, сегодня мы уже в Люблине, завтра летим в Рейкьявик. Как считаешь, эта логистика мешает украинским клубам или это реалии, которые надо воспринимать?
– Это не помогает. Но это реалии, которые надо воспринимать. Просто не надо думать, что это будет нам мешать. У нас есть крутая возможность поиграть в еврокубках, показать себя, поиграть с хорошими командами, поиграть с болельщиками на трибунах. Логистика – это мелочи.
– Впереди игра с "Брейдабликом". Можешь что-то рассказать об этом сопернике? Чего нам ожидать?
– Когда я услышал об Исландии, то подумал, что это будут высокие и мощные ребята. Но когда увидел их голы в ворота "Маккаби", я понял, что ребята хорошо комбинируют, классно работают с мячом. Мы еще не разбирали их, потому что 2 дня в дороге находимся. Сегодня начнем разбор. Но точно могу сказать, что это команда, которая умеет играть в футбол. Недооценивать ни в коем случае нельзя.
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