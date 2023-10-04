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Брейдаблик — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций
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Брейдаблик — Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча Лиги Конференций 5 октября

Брейдаблик — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото: ФК Зоря Луганськ

UA-Футбол
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Исландия впервые имеет команду в групповом этапе евротурниров. Подопечные Оускара Грабна Торвальдссона сверхмощно провели поединок против "Маккаби Тель-Авив" и готовы принять на своем поле гостей из Украины. Матч с "Зарей" обещает быть напряженным, но от этого не менее интересным...

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Поединок "Брейдаблик" — "Заря" состоится в среду, 5 октября, на стадионе "Коупавогсвётлюр" в Коупавогюре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисе Megogo.

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Трансляция матча Брейдаблик — Заря
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Если вы не сможете смотреть видеоэфир, читайте текстовую трансляцию на сайте UA-Футбол. Также мы опубликуем аналитический отчет после финального свистка и предложим видеообзор самых опасных моментов поединка.

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