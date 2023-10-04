Брейдаблик — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Исландия впервые имеет команду в групповом этапе евротурниров. Подопечные Оускара Грабна Торвальдссона сверхмощно провели поединок против "Маккаби Тель-Авив" и готовы принять на своем поле гостей из Украины. Матч с "Зарей" обещает быть напряженным, но от этого не менее интересным...

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Поединок "Брейдаблик" — "Заря" состоится в среду, 5 октября, на стадионе "Коупавогсвётлюр" в Коупавогюре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисе Megogo.

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