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Брейдаблик — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Брейдаблик — Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча Лиги Конференций 5 октября
Фото: ФК Зоря Луганськ
Исландия впервые имеет команду в групповом этапе евротурниров. Подопечные Оускара Грабна Торвальдссона сверхмощно провели поединок против "Маккаби Тель-Авив" и готовы принять на своем поле гостей из Украины. Матч с "Зарей" обещает быть напряженным, но от этого не менее интересным...
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Поединок "Брейдаблик" — "Заря" состоится в среду, 5 октября, на стадионе "Коупавогсвётлюр" в Коупавогюре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисе Megogo.
Если вы не сможете смотреть видеоэфир, читайте текстовую трансляцию на сайте UA-Футбол. Также мы опубликуем аналитический отчет после финального свистка и предложим видеообзор самых опасных моментов поединка.
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