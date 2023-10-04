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Зарю и Брейдаблик рассудит бригада арбитров из Северной Македонии

Лига конференций
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А вот на ВАР будут арбитры из Германии

Зарю и Брейдаблик рассудит бригада арбитров из Северной Македонии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, кто рассудит выездной матч "Зари" с исландским "Брейдабликом" во 2-м туре группового этапа Лиги конференций.

Главным судьей встречи будет Александар Ставрев. На линиях помогать ему будут Деян Костадинов и Куштрим Лика, четвертый арбитр — Игор Стойчевски. Все арбитры представляют Северную Македонию.

Бригаду ВАР составят Харм Осмерс и Франциска Вильфеер из Германии.

Напомним, что поединок пройдет в Рейкьявике в четверг, 5 октября, и начнется в 19:45.

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В статье: Заря (Луганск) Брейдаблик
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Источник:
УЕФА

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