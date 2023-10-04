Зарю и Брейдаблик рассудит бригада арбитров из Северной Македонии

Стало известно, кто рассудит выездной матч " Зари " с исландским "Брейдабликом" во 2-м туре группового этапа Лиги конференций.

Главным судьей встречи будет Александар Ставрев. На линиях помогать ему будут Деян Костадинов и Куштрим Лика, четвертый арбитр — Игор Стойчевски. Все арбитры представляют Северную Македонию.

Бригаду ВАР составят Харм Осмерс и Франциска Вильфеер из Германии.

Напомним, что поединок пройдет в Рейкьявике в четверг, 5 октября, и начнется в 19:45.