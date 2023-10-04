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Зарю и Брейдаблик рассудит бригада арбитров из Северной Македонии
А вот на ВАР будут арбитры из Германии
Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, кто рассудит выездной матч "
Главным судьей встречи будет Александар Ставрев. На линиях помогать ему будут Деян Костадинов и Куштрим Лика, четвертый арбитр — Игор Стойчевски. Все арбитры представляют Северную Македонию.
Бригаду ВАР составят Харм Осмерс и Франциска Вильфеер из Германии.
Напомним, что поединок пройдет в Рейкьявике в четверг, 5 октября, и начнется в 19:45.
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