Сыновья Брейдаблика: известные игроки, защищавшие цвета соперника Зари

Чемпионат Исландии остается для нас почти неизведанным местом. Рядовой зритель точно назовет "Рейкьявик", возможно, "Валюр", но "Брейдаблик"?.. Сразу и не опишешь, кто это, разве что в общих чертах — команда дважды выиграла национальное первенство, также имеет кубок и Суперкубок страны. Есть стабильные выступления в еврокубках, правда, только на ранних стадиях — к нынешнему сезону представитель Копавогура никак не мог преодолеть третий квалификационный раунд. Хорошо, что в УЕФА придумали Лигу конференций.

И это все? Оказывается, нет. "Брейдаблик" объективно не может похвастаться такой же великой историей, как конкуренты, но владеет заметным козырем. Клуб делает особый акцент на молодежи — развивает собственную академию, мониторит внутренний рынок, а затем охотно продает воспитанников. Кто это? Готовы поспорить, вы слышали эти имена.

Альфред Финнбогасон

Позиция: центральный нападающий

Статистика в "Брейдаблике": 46 матчей, 28 голов

Трофеи: Урвалсдейлд (2010), Кубок Исландии (2009)

И начинаем всем известным Альфредом Финнбогасоном. Центрфорвард оказался в системе клуба в 2005-м и быстро подтвердил, что наделен незаурядным талантом. В 2008-м парень дебютировал на профессиональном уровне, а спустя еще два года считался безоговорочным лидером.

Собственно, следует выделить кампанию 2010-го — Альфред произвел 14 точных выстрелов (на дистанции досталось "Валюру" и "Рейкьявику"), благодаря чему вошел в тройку снайперов лиги. Что важно, персональные показатели оказали существенное влияние на командные — "Брейдаблик" впервые стал чемпионом Исландии.

Такие подвиги оценили в континентальной Европе – рискнул "Локерен". Надо признать, что бельгийцам не удалось выжать максимум, однако удачная аренда в шведский "Хельсинборг" исправила положение – настолько, что на горизонте появился "Геренвен" и заплатил 500 тысяч евро.

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В перспективе инвестиция себя окупила – 59+18 в 70 поединках превратили Финнбогасона в ценный актив. И если "Реал Сосьедад" промахнулся с приглашением в 2014-м, то в рядах "Аугсбурга" нападающий задержался на 6 сезонов. Несмотря на регулярные травмы, немцы ничуть не пожалели: скандинав постоянно возвращался на поле и гарантировал приемлемый результат. Никто и ничто не отнимет у него мячи, забитые мюнхенской "Баварии", "Боруссии" Дортмунд или праймовому "Вольфсбургу" Дитера Хеккинга.

Участник Евро-2016 и ЧМ-2018 до сих пор защищает цвета сборной — например, сентябрьский гол против Боснии и Герцеговины стал для Альфреда пятнадцатым. Таким образом, он присоединился к пятерке лучших бомбардиров "викингов" — находится рядом с Рикхардуром Йонссоном, Гильфи Сигурдссоном, Эйдуром Гудьонсеном и Колбейном Сигторссоном.

Арни Вильхамссон

Позиция: центральный нападающий

Статистика в "Брейдаблике": 125 матчей, 53 гола, 9 результативных передач

Трофеи: Урвалсдейлд (2010), Кубок исландской лиги (2013)

Арни Вильхамссон также имеет медаль в 2010-м, однако его роль в этом достижении очень формальна — юноша только перебрался из дубля. В дальнейшем форвард постепенно набрал обороты и, наконец, выстрелил в 2013-м — это подтверждают 14 голов во всех турнирах.

В следующем розыгрыше "Брейдаблик" с грохотом провалился (7 место в таблице), но Вильхамссон снова порадовал личными цифрами – на этот раз удалось занести в актив 16 результативных ударов. Стабильность, продемонстрированная исполнителем, привлекла другие клубы – как следствие, Арни присоединился к норвежскому "Лиллестрему" за 150 тысяч евро.

Стоит сказать, что исландец – известный футбольный пилигрим. Шведский "Энчепинг", польская "Термалика", "Черноморец", "Колос", французский "Родез", "Жальгирис" – как видите, география действительно широкая. Мы познакомились с Вильхамссоном в Одессе и Ковалевке — игрок понравился как ментальными, так и профессиональными качествами на поле.

Дважды "Днепру-1" и "Динамо", два дубля – "Десне", старания против "Карпат", "Арсенала" и полтавской "Ворсклы" – вот такими победами запомнился Арни. Обидно, что в 2020-м он покинул Украину по семейным обстоятельствам — нашей Премьер-лиге откровенно не хватает качественных легионеров.

Иоганн Берг Гудмундссон

Позиция: правый вингер

Статистика в "Брейдаблике": 22 матча, 6 голов

Трофеи: -

Гудмундссон имеет за плечами опыт, полученный в академии "Челси" и "Фулхєма", однако как раз "Брейдаблик" дал ему билет во взрослую жизнь. В 2008-м команда еще не достигла пика, подкрепленного трофеями, но Иоганн так выделялся, что нападающего быстро забрал АЗ.

Период, проведенный в Алкмаре, показался продуктивным – 172 матча, 25+15, участие в еврокубках и победа в Кубке Нидерландов 2012/13. Неудивительно, что вскоре поступило предложение из Туманного Альбиона — исландцу поверил "Чарльтон".

Красные дрозды не хватали звезд с неба, в 2016-м вообще покинули Чемпионшип, но 17+17, зафиксированные Гудмундссоном, показали, что он должен остаться в Англии. Спасательный круг бросил "Бернли" и не пожалел об израсходованных 3 миллионах евро — "бордовые" как раз вышли в АПЛ и искали недорогое, но качественное усиление.

Сегодня Иоганн считается легендой на "Терф Мур" – на это намекают более 200 поединков, из которых 140 в АПЛ, голы "Ливерпулю", "Манчестер Сити", "Брайтону" и "Астон Вилле". Разочаровывает то, что скандинав мог бы быть более полезным, если бы не ряд травм — примечательно, что он пропустил часть прошлого сезона, а сейчас постепенно подпускается Венсаном Компани.

Стоит отметить и международный перформанс – именно из паса Гудмуднссона Исландия забила Португалии на Евро-2016. Поехал на ЧМ-2018, предварительно в отборе встретился с Украиной Андрея Шевченко.

Сверрир Ингасон

Позиция: центральный защитник

Статистика в "Брейдаблике": 60 матчей, 5 голов, 1 результативная передача

Трофеи: Кубок исландской лиги (2013)

Сверрир Ингасон с двух ног ворвался в основу "Брейдаблика" – в 2012 забетонировал место в старте и уже восемнадцатилетним отыграл все доверенные ему матчи от звонка до звонка. Стабильность, умноженная на триумф в Кубке исландской лиги (по ходу дистанции защитник отгрузил три гола), дала ясно понять — из Ингасона будут люди.

Главное, что на этом достижения не прекратились – в квалификации ЛЕ 2013/14 "Брейдаблик" преодолел андоррскую "Санту-Колому" (4:0), австрийский "Штурм" (1:0) и остановился на "Актобе" (1:1 , серия пенальти – 1:2). Что интересно, Ингасон свою попытку не реализовал, но, учитывая малое количество пропущенных мячей, справился с заданием на "отлично".

Сверрир не построил выдающуюся карьеру, однако точно не о чем сожалеть. Это тот типаж футболиста, который преимущественно молчит, но без устали работает — так и сложилось, что он оставил заметный отпечаток в Локерене и греческом ПАОКе. Также судьба занесла Ингасона на ростовские болота, впрочем, к счастью, он давно оттуда уехал и сегодня представляет интересы датского "Мидтьюлланна".

Был резервистом на Евро-2016 и ЧМ-2018, в сентябре 2017-го противостоял Украине — остановил трио Коноплянка-Беседин-Ярмоленко, а викинги отпраздновали викторию 2:0.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine