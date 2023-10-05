Брейдаблик — Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 05.10.2023

Чемпион Исландии впервые проведет домашний поединок в групповом раунде еврокубков. Сама команда довольно крепкая, однако подопечные Валерия Кривенцова имеют гораздо больше опыта в Европе. Матч однозначно стоит просмотра!

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Лига Конференций. Группа B. 2 тур

Коупавогур. Стадион "Коупавогсвьоллур"

Арбитр в поле — Александар Ставрев (Северная Македония)

"Брейдаблик" 19:45 "Заря"

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Новости "Брейдаблика"

"Сияющие" во второй раз в своей истории стали чемпионами Исландии. Подопечным Оускара Грабна Торвальдссона все же удалось обойти своих ближайших преследователей — "Акурейри" и "Викингур" — в чемпионском раунде Лучшего мужского дивизиона (вот такое название чемпионата Исландии). Однако путь к групповому раунду еврокубков занял долгий 31 год, а до этого максимумом для "Брейдаблика" был лишь третий квалифай-раунд Лиги Европы. К тому же пришлось спуститься вниз по квалификационным ступеням двух самых престижных клубных турниров, чтобы натолкнуться на македонскую "Стругу" и переиграть ее в двухматчевом противостоянии

И в первом же матче в группе B Лиги Конференций исландцы показали зубы — 3:2 в Тель-Авиве против "Маккаби". Однако в этом сезоне чемпионата Исландии дела идут не так хорошо: "Брейдаблик" снова прошел в чемпионский раунд, но занимает в нем лишь 4-ю строчку. Она дает право на игру в первом квалифай-раунде Лиги Конференций, поэтому возможности для повторения успеха резко уменьшаются

Так или иначе, Робби Кин был приятно удивлен игрой экзотической для Европы команды на стадионе "Блумфилд". Конечно, ребята хорошо комбинируют, классно работают с мячом. Поэтому любому сопернику нужно внимательнее присматриваться к "Блестящим".

Ориентировочный состав "Брейдаблика": Эйнарссон, Йомен, Маргейрссон, Муминович, Лудвикссон, Сигурдарссон, Гуннлаггссон, Ольсен, Эюжольфссон, Сванторссон, Стейндорсон

Новости "Зари"

Луганчане, несмотря на полный провал в чемпионате (даже после смены главного тренера), сверхмощно начали игру в Лиге Конференций. Они на условно домашнем поле сумели вырвать ничью в поединке с бельгийским "Гентом", несмотря на общий скептицизм болельщиков и букмекеров. Так что даже для того небольшого количества болельщиков в Люблине этот результат стал настоящим праздником.

Валерий Кривенцов сделал определенные изменения в рисунке игры, поэтому команда сейчас играет интереснее. Однако, как мы уже говорили, в УПЛ продолжается провальное шествие — одно очко в трех поединках (и это мы еще не знаем результата кубкового матча с ФСК "Мариуполь") и место в зоне вылета. Поэтому сейчас выступления в третьем по рангу клубном турнире УЕФА должны стать отдушиною для игроков и фанатов "Зари". Тем более, когда "черно-белые" могут поспорить с "Шахтером" за звание главного поставщика очков в таблицу коэффициентов.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Вантух, Снурницын, Джордан, Яцык, Кирюханцев, Антюх, Мишнев, Нагнойный, Венделл, Герреро

“Брейдаблик”-”Заря”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые встречаются в рамках Лиги Конференций.

“Брейдаблик”-”Заря”. Последние матчи команд

"Сияющие" перед первым домашним стартом в еврокубках провел два гостевых поединка в рамках чемпионского раунда плей-офф в чемпионате. Оба матча "Брейдаблик" проиграл — 4:2 с "Валюром" и 4:3 с "КР".

Свой последний поединок с "Черноморцем" луганчане решили не переносить. В прошлую субботу подопечным Валерия Кривенцова так и не удалось переиграть одесситов и довольствоваться лишь нулевой ничьей.

“Брейдаблик”-”Заря”. Турнирное положение команд

"Заря" имеет одно очко (как и "Гент"), а "Брейдаблик" пока сидит внизу таблицы с нулем. В случае победы любая из команд автоматически включается в борьбу за второе место и выход в стыковые матчи.

“Брейдаблик”-”Заря”. Ставка и коэффициенты

“Брейдаблик”-”Заря”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Зари" 0:2. Пора Валерию Кривенцову одержать первую победу в ранге главного тренера луганчан. Да и соперник для этого вполне годится. Поэтому стоит оправдывать статус фаворита еврокубковой встречи.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.