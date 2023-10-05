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Исландское испытание. Брейдаблик - Заря. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги конференций
Брейдаблик - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" сыграет свой второй матч в текущем групповом раунде Лиги конференций. В этот раз луганчане испытают силы в далекой Исландии, где им будет противостоять первый в истории этой страны представитель группового раунда "Брейдаблик". Будет любопытно.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 5 сентября, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Лига Конференций. Группа B. 2 тур
Коупавогур. Стадион "Коупавогсвьоллур"
Арбитр в поле — Александар Ставрев (Северная Македония)
"Брейдаблик" 19:45 "Заря"
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