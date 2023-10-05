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Валерий Поркуян: Недооценивать исландцев Заре не стоит

Лига конференций
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С потомками викингов всегда играть нелегко

Валерий Поркуян: Недооценивать исландцев Заре не стоит

instagram.com/breidablik_fotbolti

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из легендарных украинских форвардов "Динамо", "Днепра", "Черноморца" и сборной СССР 60-70-х годов Валерий Поркуян рассказал о своих ожиданиях от сегодняшнего матча Лиги Конференций, в котором луганская "Заря" сыграет на выезде с исландским "Брейдабликом".

– Могу сказать, что нынешний исландский футбол совсем не такой, как когда-то, – констатирует Валерий Семенович. – Лет тридцать-сорок назад команды из Исландии ничем особенным в еврокубковых турнирах не отличались, выбывая из борьбы на первых этапах. Но с течением времени все стало меняться. В этой северной стране теперь достаточно неуступчивая национальная сборная, которая наделала немало шума на чемпионате Европы 2016 года. Помните, как тогда исландцы заняли второе место в группе, после чего выиграли в 1/8 финала у родоначальников футбола – мощной сборной Англии? И хотя они уступили в четвертьфинале европейского чемпионата хозяевам, сборной Франции, о футбольном подвиге Исландии говорили тогда все! От исландцев можно ожидать чего угодно. Они отличаются не только неуступчивым характером, но и бойцовскими качествами, силовой игрой. Игроки этой страны в подавляющем большинстве физически крепкие и выносливые – настоящие гренадеры, потомки викингов. Никогда не забуду, как в отборочном цикле чемпионата Европы-2000 Исландия изрядно потрепала нервы сборной Украины в Киеве (тогда соперники сыграли вничью, 1:1).

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Да и полтавская "Ворскла" в выездном матче Кубка Интертото в 1998-м почувствовала исландскую настойчивость и неуступчивость, проиграв "Лейфтюру" 0:1 (правда, тогда исландцам было засчитано техническое поражение 0:3 – прим. ред.). Что касается "Брейдаблика", то несмотря на показатели его выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы недооценивать этого соперника не стоит. Хотя бы потому, что в первом матче группового раунда Лиги Конференций "Брейдаблик" проявил характер, уступив с минимальным счетом израильскому "Маккаби" из Тель-Авива. И тот факт, что проигрывая после первого тайма 0:3 исландцы смогли ответить двумя мячами во втором, лишнее тому подтверждение. Так что сегодня "Заре" будет непросто. Впрочем, как бы то ни было, а я верю в положительный результат нашей команды. Увидев игру подопечных Валерия Кривенцова в Одессе с "Черноморцем", стало понятно, что "Заря" явно не на своем месте в турнирной таблице. С приходом нового наставника ее действия показали, что у лугачан есть потенциал. В том числе и для достойных выступлений в еврокубковом турнире, что и подтвердил матч двухнедельной давности с бельгийским "Гентом".

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В статье: Заря (Луганск) Брейдаблик
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