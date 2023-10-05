Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брейдаблик – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
CBS
UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура группового этапа Лиги конференций между исландским "Брейдабликом" и луганской "Зарей".
Подопечные Кривенцова зацепились за очки в первом поединке с "Гентом". Теперь у "Зари" следующий вызов – выезд в Рейкьявик. Сумеет ли луганчане уехать с зачетными пунктами? А сыграть с позиции силы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 5 октября – в 19:40 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- Более 100 тысяч россиян и тысяча танков. В ВСУ рассказали о самом тяжелом направлении фронта
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Триумф Шахтера в Лиге чемпионов, провал ПСЖ, травма Ярмоленко. Главные новости за 4 октября
- Брейдаблик — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО