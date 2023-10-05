Брейдаблик – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций

UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура группового этапа Лиги конференций между исландским "Брейдабликом" и луганской "Зарей".

Подопечные Кривенцова зацепились за очки в первом поединке с "Гентом". Теперь у "Зари" следующий вызов – выезд в Рейкьявик. Сумеет ли луганчане уехать с зачетными пунктами? А сыграть с позиции силы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 5 октября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский