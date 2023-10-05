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Яцык, Горбач и Герреро в старте Зари на матч с Брейдабликом
Стартовые составы команд
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Сегодня, 5 октября, "Заря" во втором туре Лиги конференций сыграет выездной матч с исландским "Брейдабликом".
Поединок начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
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"Брейдаблик": А. Эйнарссон, Муминович, В. Моргерссон, А. Сигурдарсон, Гюннлейгссон, В. Эйнарссон, Стейндорссон, Г. Эйольфссон, Лудвикссон, Сванторссон, К. Ольсен
Запасные: Брагасон, Х. Хельгасон, Сигурьонссон, А. Адальстейнссон, Фьельдстед, Велер, Гуннарссон, А. Хлинссон, Оррасон, Стефанссон, Йеоман, Хадльссон
"Заря": Турбаевский, Снурницын, Яцык, Джордан, Нагнойный, Мишнев, Антюх, Вантух, Кирюханцев, Горбач, Герреро
Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Алефиренко, Дрышлюк, Волошин, Бугай, Мичин, Венделл, Данченко
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