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ЛК. Брейдаблик — Заря 0:1. Победа, которую ждали два года

Лига конференций
(1 голосов)

Валерий Кривенцов наконец-то может порадоваться за свою команду

ЛК. Брейдаблик — Заря 0:1. Победа, которую ждали два года

mbl.is/Breiðablik Kópavogur

Любомир Сирский Автор UA-Футбол
Новина українською

Впервые в своей истории луганская "Заря" играла на другом конце континента. И чемпион Исландии был готов принимать гостей из Украины, однако делал это в Рейкьявике, а не на своем стадионе ("Коупавогсвьоллур" не подходит для проведения матчей группового этапа Лиги Конференций). Да и поддержка со стороны местных болельщиков была не такой значительной, как ожидалось (самой активной на трибунах была группа фанатов с сильно-желтыми флагами).

"Брейдаблик" не играет на длинных передачах, не полагается на физику. Главный козырь "сияющих" — умные розыгрыши и комбинационный футбол. Однако в первом тайме с техникой были серьезные проблемы: исландцы никак не могли добраться до финальной трети поля "черно-белых". "Заря", напротив, показывала уверенный контроль мяча на своей половине и в центре поля. Были также удары на проверку вратаря Эйнарссона, но без особых успехов.

ЛК. Брейдаблик — Заря 0:1. Победа, которую ждали два года - изображение 1

Однако было понятно, что при глухой обороне хозяев, отсутствии ярких моментов и крайне медленном темпе игры надежда может быть только на контратаку или стандарт. И своего шанса украинцы дождались на 35-й минуте. Антюх разыграл угловой на правом фланге с Мишневым, после чего Дмитрий подал на дальнюю штангу, где Горбач перевел мяч головой в дальнюю девятку. Борьбы в штрафной площадке "Брейдаблика" не было вообще, поэтому 17-й номер гостей без проблем забил дебютный гол за луганскую команду. В дальнейшем Игорь мог забивать еще раз, однако попал во вратаря, поэтому команды просто доиграли до свистка на перерыв.

Во втором тайме скорости несколько возросли. "Блестящие", наконец осознав свое положение, начали держать мяч у себя и даже заработали угловой после попытки атаки. Но класс соперника был явно выше и у "Зари" один за другим пошли моменты — Герреро трижды подряд мог забивать, однако вместо результативных действий болельщики увидели настоящий "бенефис" ошибок. "Черно-белые" едва не поплатились за это во время неожиданной атаки исландских чемпионатов, однако Ольсен пробил прямо в Турбаевского.

ЛК. Брейдаблик — Заря 0:1. Победа, которую ждали два года - изображение 2

В целом давление от "Брейдаблик" было более ощутимым (конечно, счет тоже давил). Хотя местных болельщиков было почти не слышно, за них эту работу "на отлично" выполняли украинцы и впервые в истории Исландии на трибунах "Лаугардалсвёллура" прозвучала народная песня о президенте государства-террориста. И возможно, именно такой мощный заряд спас от неожиданного попадания в перекладину от Эйольфссона. Это должно было стать сигналом к более решительным действиям и "Заря" прибегала к ним, но Горбача и Герреро снова одолевала неудача. Фаворитов матча как будто подменили.

Замены в матче пошли лишь на 75-й минуте. При этом игроки "сияющих" продолжали грузить мяч в штрафную зону, а исландская публика на стадионе наконец-то проснулась. Благо, Турбаевский спасал партнеров в каждом моменте. У "Зари" оставалось крайне мало времени, поэтому Валерий Кривенцов решил освежить центр поля в надежде удержать преимущество и получить нужную почву для усиления давления на ворота Эйнарссона. При этом важно было сохранить концентрацию, поскольку "Брейдаблик" любит забивать на последних минутах.

Но луганчанам все же удалось отбить каждую атаку исландцев и удержать победный счет. "Заря" в последний раз побеждала в еврокубках в октябре 2021 года — жертвой тогда предстало "ЦСКА София". Следующей победы стоило ждать два года. И приятно, что это произошло именно сейчас, несмотря на кучу созданных для себя проблем. Да и заработанные очки в таблице коеффициентов явно не будут лишними.

Лига конференций, группа B, 2-й тур.

5 октября. Рейкьявик. Стадион “Лаугардалсвёллур”

“Брейдаблик” – “Заря” 0:1

Голы: Горбач 35

“Брейдаблик”: А. Эйнарссон — Гюннлейгссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон — В. Эйнарссон, Сигурдарссон (Сігурйоунссон 77), Эйольфссон — Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен

“Заря”: Турбаевский — Джордан, Снурницын, Яцык — Кирюханцев, Антюх (Данченко 76), Мишнев (Мичин 82), Вантух — Нагнойный — Герреро, Горбач.

Предупреждения: Мишнев 65, Снурницын 66, Вантух 89

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В статье: Заря (Луганск) Лига конференций Брейдаблик
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Комментарии (31)
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Andrumas (Düsseldorf)
05.10.2023 в 23:01
Игру не смотрел, но благодаря комментариям приблизительно представил) тем не менее, это пока что лучшая еврокубковая неделя для Украины в этом сезоне, давайте просто порадуемся этому:)
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0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
05.10.2023 в 22:55
До якого ступеню хфорварди Зорі жмотьйо, просто жах! Рівень двору якийсь просто.
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0
0
жека-киев (биг виладж)
05.10.2023 в 22:34
Зоря переважала, особливо в першому таймі. Але скільки запоротих атак! Просто чудо шо нас за це не наказали Нах той панамець? і якби не було кому, але ж є Алефіренко! Ну пів
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+2
0
megrivan (Курячі Лози)
05.10.2023 в 22:33
Багато питань з'явилось під час гри і після. Не розумію, чому така ганебна гра у нападі? Вони що, дві доби їхали до Ісландії у плацкартному вагоні і не спали, бо діти голосно плакали, і тому приїхали, не виспавшись? Чому тренер не зняв з гри разом з Антюхом також і панамця, чому не випустив Аліференко і Волошина? Чи правильно буде визначити стиль гри Кирюханцева як "вершник без голови"? Єдине, в чому я впевнений: Турбаєвський врятував "Зорю". Герой матчу.
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+1
0
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
05.10.2023 в 22:18
Вот и ладушки. Красавцы.
Ответить
+1
0
Зритель (Харьков)
05.10.2023 в 22:10
Игра была равна...
Ответить
+3
-1
Mexxxxx (Просяная)
05.10.2023 в 22:05
Играли добротные аматорские команды, не больше
Ответить
+6
0
oda1979 (Запорожье)
05.10.2023 в 22:01
Конечно серо. Но, в любом случае убедительнее, чем нешахтеры вчера
Ответить
+1
-10
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.10.2023 в 22:02
Ну ты полный идиот)))
Ответить
+8
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.10.2023 в 22:42
может, он стройный?)))
+1
-1
avatar
Американец 2000
05.10.2023 в 22:33
oda1979 (Запорожье) Болей за свой зенит и не вылазь сюда ((((((
Ответить
+3
0
vlotko (Броди)
05.10.2023 в 22:01
Відлучилися, в другому таймі Зоря підсіла фізично, тому і втрата концентрації у забивних позиціях. Але Вітання!
Ответить
+2
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.10.2023 в 22:00
Такое. Нужно было выносить исландцев, Герреро разочаровал.
Ответить
+3
0
alex.belogubko (одесса)
05.10.2023 в 21:54
противно смотреть --поэтому вы и на 14 месте в УПЛ --отдайте Алефриенко в ЧО -он вам не нужен сидеть на лавке а там он играет и не плохо
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+3
-2
Cassid (Kiev)
05.10.2023 в 21:52
Мне кажется, что на этот матч состав определяли не по силе, а по просьбе агента (сами знаете кого). Наиграть в Европе игроков.
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+1
-2
Siren05 (Мариуполь)
05.10.2023 в 21:51
Выстрадали! Но удары что у Герреро, что у Антюха, что у Кирюханцева - это ужас. Такое впечатление, что вообще ворота ищут на уровне третьего этажа...
Ответить
+6
0
Gican85 (Киев)
05.10.2023 в 21:50
Символично, Шахтер и Заря за страну сражаются, а Динамо в глуууубоком тылу
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+7
-6
Cassid (Kiev)
05.10.2023 в 21:50
Ну и по составу не понятно. Где Алефиренко? Где Волошин? Почему панамца не убрали после такой днищенской игры? Где Батагов?
Ответить
+6
0
Siren05 (Мариуполь)
05.10.2023 в 21:52
Батагов травмирован. Об этом писали...
Ответить
+1
0
Cassid (Kiev)
05.10.2023 в 21:54
А остальные?
+1
0
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
05.10.2023 в 22:06
Да я б этого Герреру за второй тайм в дубль отправил бы до весны!! Такой вайловатый медляк и столько возможностей запорол! Жах просто! Да и Антюх тоже. Со склада лесозаготовок его что ли выбрали среди опилок?! Да и вот физику Зорьке подтягивать надо, факт!
Ответить
+3
0
Kaiso Vegas
05.10.2023 в 21:46
Алефіренко зараз би дуже допоміг Чорноморцю, а у Зорі – лавку гріє Anyway, усіх з перемогою: цього тижня наші взяли (чи то вистраждали) максимум очок
Ответить
+7
0
oleg dynamo (львівська)
05.10.2023 в 21:46
вроді 3 оки є,має бути радість а є злість і хочеться матюкатись,,,,де взяли того герейру?він цілу гру імітує відбір а що витворяє по грі це жах,,,а що зорька витворяла в кінці гри це повний.....як так можна?
Ответить
+7
0
Cassid (Kiev)
05.10.2023 в 21:45
Было стыдно смотреть. Хорошо, хоть 3 очка есть
Ответить
+6
0
Скачков Леонід (Рівне)
05.10.2023 в 21:45
Убожество!!!Зоря швидше дохла,ніж жива!Дуже пофартило цим нікчемам в цьому матчі.Кривенцов або сліпий,або дурний.Цього панамця потрібно було знімати ще в першому таймі,а то получається,що Зоря грала вдесятьох.
Ответить
+8
-1
ACB (Чернигов)
05.10.2023 в 21:45
Вистояли, це добре!
Ответить
+5
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
05.10.2023 в 21:42
Постная *у*ня!
Ответить
+5
-3
download1 (huyersk)
05.10.2023 в 21:41
Мужики!
Ответить
+2
-8
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
05.10.2023 в 22:09
Им до "мужиков" пахать и пахать до седьмого пота надо!!
Ответить
+4
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
05.10.2023 в 22:58
Пацани скоріше)
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0
0
Кокс11 (Харьков)
05.10.2023 в 22:59
Мужчинки :) :)
Ответить
0
0

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