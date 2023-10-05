ЛК. Брейдаблик — Заря 0:1. Победа, которую ждали два года

Впервые в своей истории луганская "Заря" играла на другом конце континента. И чемпион Исландии был готов принимать гостей из Украины, однако делал это в Рейкьявике, а не на своем стадионе ("Коупавогсвьоллур" не подходит для проведения матчей группового этапа Лиги Конференций). Да и поддержка со стороны местных болельщиков была не такой значительной, как ожидалось (самой активной на трибунах была группа фанатов с сильно-желтыми флагами).

"Брейдаблик" не играет на длинных передачах, не полагается на физику. Главный козырь "сияющих" — умные розыгрыши и комбинационный футбол. Однако в первом тайме с техникой были серьезные проблемы: исландцы никак не могли добраться до финальной трети поля "черно-белых". "Заря", напротив, показывала уверенный контроль мяча на своей половине и в центре поля. Были также удары на проверку вратаря Эйнарссона, но без особых успехов.

Однако было понятно, что при глухой обороне хозяев, отсутствии ярких моментов и крайне медленном темпе игры надежда может быть только на контратаку или стандарт. И своего шанса украинцы дождались на 35-й минуте. Антюх разыграл угловой на правом фланге с Мишневым, после чего Дмитрий подал на дальнюю штангу, где Горбач перевел мяч головой в дальнюю девятку. Борьбы в штрафной площадке "Брейдаблика" не было вообще, поэтому 17-й номер гостей без проблем забил дебютный гол за луганскую команду. В дальнейшем Игорь мог забивать еще раз, однако попал во вратаря, поэтому команды просто доиграли до свистка на перерыв.

Во втором тайме скорости несколько возросли. "Блестящие", наконец осознав свое положение, начали держать мяч у себя и даже заработали угловой после попытки атаки. Но класс соперника был явно выше и у "Зари" один за другим пошли моменты — Герреро трижды подряд мог забивать, однако вместо результативных действий болельщики увидели настоящий "бенефис" ошибок. "Черно-белые" едва не поплатились за это во время неожиданной атаки исландских чемпионатов, однако Ольсен пробил прямо в Турбаевского.

В целом давление от "Брейдаблик" было более ощутимым (конечно, счет тоже давил). Хотя местных болельщиков было почти не слышно, за них эту работу "на отлично" выполняли украинцы и впервые в истории Исландии на трибунах "Лаугардалсвёллура" прозвучала народная песня о президенте государства-террориста. И возможно, именно такой мощный заряд спас от неожиданного попадания в перекладину от Эйольфссона. Это должно было стать сигналом к более решительным действиям и "Заря" прибегала к ним, но Горбача и Герреро снова одолевала неудача. Фаворитов матча как будто подменили.

Замены в матче пошли лишь на 75-й минуте. При этом игроки "сияющих" продолжали грузить мяч в штрафную зону, а исландская публика на стадионе наконец-то проснулась. Благо, Турбаевский спасал партнеров в каждом моменте. У "Зари" оставалось крайне мало времени, поэтому Валерий Кривенцов решил освежить центр поля в надежде удержать преимущество и получить нужную почву для усиления давления на ворота Эйнарссона. При этом важно было сохранить концентрацию, поскольку "Брейдаблик" любит забивать на последних минутах.

Но луганчанам все же удалось отбить каждую атаку исландцев и удержать победный счет. "Заря" в последний раз побеждала в еврокубках в октябре 2021 года — жертвой тогда предстало "ЦСКА София". Следующей победы стоило ждать два года. И приятно, что это произошло именно сейчас, несмотря на кучу созданных для себя проблем. Да и заработанные очки в таблице коеффициентов явно не будут лишними.

Лига конференций, группа B, 2-й тур.

5 октября. Рейкьявик. Стадион “Лаугардалсвёллур”

“Брейдаблик” – “Заря” 0:1

Голы: Горбач 35

“Брейдаблик”: А. Эйнарссон — Гюннлейгссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон — В. Эйнарссон, Сигурдарссон (Сігурйоунссон 77), Эйольфссон — Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен

“Заря”: Турбаевский — Джордан, Снурницын, Яцык — Кирюханцев, Антюх (Данченко 76), Мишнев (Мичин 82), Вантух — Нагнойный — Герреро, Горбач.

Предупреждения: Мишнев 65, Снурницын 66, Вантух 89