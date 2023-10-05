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Заря после победы над Брейдабликом поднялась на второе место в группе ЛК

Лига конференций
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В параллельном матче Гент обыграл Маккаби

Заря после победы над Брейдабликом поднялась на второе место в группе ЛК

Fótbolti.net - Haukur Gunnarsson

Новина українською

В четверг, 5 октября, состоялись матчи 2-го тура Лиги конференций в группе B, в которой играет и "Заря".

По итогам тура "Заря" на выезде со счетом 1:0 обыграла исландский "Брейдаблик", а бельгийский "Гент" со счетом 2:0 одолел "Маккаби" Тель-Авив.

Таким образом, "Гент" поднялся на первое место в группе, а "Заря" на второе. "Маккаби" опустился на треть позицию и "Брейдаблик" замыкает таблицу.

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Напомним, что в 3-4 турах луганчане сыграют спаренные матчи с "Маккаби".

Заря после победы над Брейдабликом поднялась на второе место в группе ЛК - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Гент Брейдаблик
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